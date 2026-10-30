Perú cayó en penales 6-5 ante Albania y es eliminado del Mundial Sub 15: terminó en el puesto 18

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana igualó 2-2 ante Albania, pero cayó 6-5 en la tanda de penales y con dicho resultado se ubicó en el puesto 18 de la Copa Mundial y Festival Sub 15 DE LA FIFA Azerbaiyán 2026.

Perú finaliza en el puesto 18 en el Mundial Sub 15 y Festival 2026

La Blanquirroja, bajo la dirección técnica de Diego Ortiz, se puso en ventaja apenas los dos minutos de iniciado el encuentro gracias a un rápido contragolpe que le permitió romper la paridad del marcador en el Campo 7B del Campo 7B del Complejo de Competición Hovsan, sede de la justa mundialista.

Todo hacía creer que el combinado patrio consolidaba su momentánea victoria más aún cuando en el inicio del segundo tiempo el golero nacional se lució al atajar un penal evitando lo que pudo ser el empate del cuadro balcánico.

Sin embargo, la paridad del cuadro europeo llegaría a los 13 minutos de la segunda mitad del cotejo. Y dos minutos después tras una jugada colectiva de pízarra, los albaneses se pusieron en ventaja con un esquinado golpe de cabeza, que el golero nacional no pudo atajar.

Pese a ello, la selección incaica no se amilanó y salió con todo en busca del empate, y la misma llegó en la última jugada del encuentro, en complicidad con el arquero albano.

Eso generó a que el partido se defina desde los 12 pasos de manera dramática. Fue así que en la definición por penales, al igual que en el duelo ante Italia, la suerte fue esquiva para la Blanquirroja perdiendo 5-6.

🇵🇪⚽️ ¡PERÚ CULMINÓ EL MUNDIAL SUB-15 EN EL PUESTO 18 ENTRE 189 SELECCIONES! En su último encuentro de la Copa del Mundo U15, la 'Bicolor' empató 2-2 ante Albania en el tiempo reglamentario, pero cayó en la tanda de penales y cerró su participación en el certamen internacional. https://t.co/z0F15YUAMA — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) October 30, 2026

La Blanquirroja logró ser líder del Grupo O

En este campeonato mundial, la Bicolor Sub 15 disputó diez partidos siendo la primera de la historia, logrando la victoria en ocho ocasiones, sumando tres empates y ninguna derrota en el tiempo reglamentario.

Hasta el partido final ante Albania, la única derrota que sufrió se había producido en los 32avos de final frente a su similar de Italia, donde perdió por 4-3 en una dramática definición por penales, luego de igualar 1-1 en el partido.

Empató 2-2 con Bielorrusia, aplastó 12-0 a Papúa Nueva Guinea, venció 2-0 a Botsuana, ganó 2-1 a Mali, derrotó por 1-0 a Mongolia. Luego, perdió 4-3 en penales ante Italia, ganó 2-1 a Angola, salió victorioso por 3-1 frente a República de Irlanda, ante Rusia ganó 5-4 en penales.

En síntesis, el último jueves, 29 de octubre, la selección peruana empató 2-2 ante Albania, pero cayó 6-5 en la tanda de penales y con dicho resultado terminó en el puesto 18 de la Copa Mundial y Festival Sub 15 que se viene desarrollando en Azerbaiyán.