Cristiano Ronaldo llega a los 985 goles con un hat-trick y queda a 15 tantos de alcanzar los 1.000

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cristiano Ronaldo volvió a destacar en el fútbol saudí con una actuación goleadora que lo acerca a una marca histórica. El atacante portugués consiguió un triplete frente a Al Kholood y elevó su registro personal a 985 goles oficiales, durante la jornada 12 de la Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo marcó tres goles en la victoria de Al Nassr

El encuentro de este jueves tuvo un desarrollo intenso para Al Nassr, que terminó imponiéndose por 5-3. Después de una primera mitad con cuatro anotaciones, el conjunto de Riad encontró en Cristiano Ronaldo al protagonista de la segunda parte.

El portugués abrió su cuenta personal a los 66 minutos, luego de recibir una asistencia de João Félix. El delantero aprovechó el pase de su compatriota dentro del área y definió frente al arco para colocar el tercer tanto de Al Nassr, que consiguió tomar nuevamente la ventaja en el marcador.

Seis minutos después, ambos futbolistas volvieron a participar en otra anotación. Esta vez, Félix envió un centro desde el sector derecho y Cristiano Ronaldo conectó un cabezazo para ampliar la diferencia. El tanto llegó a los 72 minutos y representó su segunda celebración de la jornada.

El triplete quedó completado a los 81 minutos, cuando Sadio Mané participó en una jugada ofensiva y terminó asistiendo al portugués. Ronaldo recibió el balón dentro del área y definió para establecer el quinto gol de su equipo, completando así sus tres anotaciones durante el segundo tiempo.

Félix también tuvo una participación destacada en el encuentro, pues con ello registró cuatro asistencias tras la victoria de Al Nassr. El futbolista portugués intervino directamente en dos de los tantos de Cristiano Ronaldo, además de participar en las anotaciones de otros compañeros.

El récord de los 1.000 goles está cada vez más cerca

Con las tres anotaciones frente a Al Kholood, Cristiano Ronaldo llegó a los 985 goles oficiales en su trayectoria profesional. El registro lo deja a 15 tantos de alcanzar los cuatro dígitos, una cifra que el delantero portugués busca conseguir antes de finalizar su carrera deportiva.

Los goles de esta jornada también aumentaron sus registros con Al Nassr, equipo al que llegó en diciembre de 2022. Desde entonces, el portugués se convirtió en una de las principales figuras del fútbol saudí y continúa sumando anotaciones en las diferentes competiciones que disputa.

Ahora, la atención estará puesta en los próximos compromisos del delantero portugués, quien necesita 15 goles para alcanzar los 1.000 tantos oficiales. Cristiano Ronaldo continúa ampliando su registro individual y mantiene como objetivo llegar a una cifra que marcaría otro capítulo importante en su trayectoria futbolística.