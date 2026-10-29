Sporting Cristal derrotó 3-2 a Alianza Lima con gol de Santiago González y tomó la punta del Clausura

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal venció 3-2 a Alianza Lima este jueves 29 de octubre, en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tuvo cinco goles y se definió en los minutos finales, con una anotación de Santiago González que aseguró la victoria local.

Sporting Cristal y Alianza Lima protagonizaron un partido con cinco goles

El conjunto celeste abrió el marcador a los cinco minutos, cuando Luis Iberico conectó de cabeza para adelantar a su equipo. Alianza respondió a los 24 minutos mediante Jairo Vélez, quien aprovechó un rechazo defectuoso de Rafael Lutiger y anotó el empate con un potente remate.

La remontada blanquiazul llegó a los 42 minutos. Eryc Castillo marcó el 2-1 con un disparo dentro del área, tras una acción ofensiva que contó con la participación de Federico Girotti. Sin embargo, Sporting Cristal encontró la igualdad antes del descanso, cuando Barcos conectó de cabeza un centro de Cristiano Da Silva.

El argentino estableció el empate a los 45 minutos, en un encuentro especial por su pasado en Alianza Lima. El resultado se mantuvo igualado durante buena parte del compromiso, mientras ambos equipos buscaron la anotación que les permitiera quedarse con los tres puntos.

Santiago González marcó el gol decisivo para Sporting Cristal

En el segundo tiempo, Alianza Lima realizó tres modificaciones al inicio: Jonathan García, Jesús Castillo y Kevin Quevedo ingresaron en reemplazo de Eryc Castillo, Jairo Vélez y Estrada. Por su parte, los celestes mantuvieron inicialmente a los mismos futbolistas que terminaron la primera mitad.

Con los cambios, el conjunto blanquiazul buscó recuperar la ventaja en el marcador, mientras el equipo celeste continuó intentando generar ocasiones de peligro. El encuentro se mantuvo igualado 2-2 durante el desarrollo de la segunda mitad, con ambos clubes en busca del gol que definiera el resultado.

'Los grones' también tuvo una oportunidad para ponerse nuevamente arriba en el marcador. A los 89 minutos, Kevin Quevedo dispuso de una ocasión de gol, pero no consiguió concretar la jugada. Cristal continuó atacando y encontró una oportunidad decisiva durante el tiempo extra.

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Santiago González apareció a los 90+2 minutos para marcar el 3-2 definitivo. El futbolista celeste aprovechó una acción frente al arco defendido por Alejandro Duarte y consiguió la anotación que permitió a 'los rimenses' quedarse con los tres puntos en el estadio Alberto Gallardo.

Con esta victoria, Cristal alcanzó los 28 puntos y pasó a liderar provisionalmente el Torneo Clausura 2026. Alianza Lima, que llegó a esta jornada con 25 unidades, permaneció con ese puntaje después de la derrota. El resultado dejó al equipo celeste por delante de los blanquiazules en la clasificación del campeonato.