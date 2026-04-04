Jean Ferrari se pronuncia sobre clausura de Matute tras trágico banderazo de Alianza Lima

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la trágica noche en Matute, donde un hincha perdió la vida y varios resultaron heridos durante un masivo banderazo de Alianza Lima, Jean Ferrari rompió su silencio y se pronunció públicamente sobre la clausura del estadio y la gravedad de los hechos.

Jean Ferrari se pronuncia sobre clausura de Matute

Un masivo banderazo de la hinchada de Alianza Lima se tornó trágico. Un hincha perdió la vida y varios resultaron heridos. La Municipalidad de La Victoria no tardó en actuar y decidió la clausura temporal del estadio Alejandro Villanueva.

En medio de la conmoción, la reacción institucional no se hizo esperar. Jean Ferrari, director general de la FPF, tomó la palabra y se pronunció públicamente sobre los acontecimientos, transmitiendo su pesar por el fallecimiento del hincha y enviando sus condolencias a la familia.

El exadministrador de la 'U' fue claro en sus redes sociales: "Una situación relacionada con el fútbol hace que el deporte se vista de luto; clausurar el recinto no será la solución, acá hay responsables y deberán pagar las consecuencias. Mis condolencias a los familiares de la víctima de este episodio y espero se recuperen los heridos".

Una situación relacionada al fútbol hace que el deporte se vista de luto, clausurar el recinto no será la solución, acá hay responsables y deberán pagar las consecuencias.

Mis condolencias a los familiares de la víctima de este episodio y espero se recuperen los heridos. https://t.co/1xgJEIMO1m — Jean Ferrari (@jferrari5) April 4, 2026

Universitario se pronuncia tras tragedia en Matute

Mientras tanto, Universitario de Deportes adoptó una postura cautelosa frente al clásico programado en el estadio Monumental. La crema se solidarizó con los afectados y mandó el pésame a la familia del difunto. También, deseó que todos los heridos se recuperen pronto.

"Universitario de Deportes expresa su solidaridad con las personas afectadas tras los hechos ocurridos en las horas previas al clásico del fútbol peruano. Lamentamos profundamente la pérdida de una vida y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, así como nuestros deseos de pronta recuperación a los heridos".

En el comunicado, Universitario le habló claro a su gente: Contribuyamos todos a vivir el fútbol en paz". La institución mandó a alentar con pasión, pero cumpliendo la ley y sin incidentes, desde el camino al Monumental hasta el pitazo final del gran clásico de hoy.

"Convocamos a nuestra hinchada a acompañar al equipo con pasión, pero también con una conducta ejemplar, desde el desplazamiento hacia el estadio hasta el final del partido, evitando cualquier tipo de incidente".

Jean Ferrari, tras la tragedia en Matute y la clausura del estadio de Alianza Lima, envió sus condolencias, cuestionó la efectividad de la medida adoptada y señaló que hay responsables que deberán asumir las consecuencias.