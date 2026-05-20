Panini confirma aparición de Neymar Jr. en el álbum del Mundial 2026: ¿Cuándo se podrá conseguir la figura?

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras conocerse la lista oficial de futbolistas convocados por Carlo Ancelotti para conformar la delegación de Brasil que estará presente en el Mundial 2026, la empresa Panini, encargada del álbum del campeonato futbolístico, confirmó que el astro del 'Scratch' Neymar Jr. sí aparecerá para alegría de todos sus fanáticos.

Un nuevo integrante en las figuritas del Mundial 2026

La fiebre del álbum Panini del Mundial 2026, por parte de los fanáticos del fútbol, continúa creciendo y ahora suma una de las estampillas más esperadas por los fanáticos: la del '10' del Santos, de Brasil.

Luego de confirmarse oficialmente su nombre entre los seleccionados por los pentacampeones del mundo, la entidad, comunicó el último martes que el astro brasileño será incluido en el álbum mediante un kit de actualización especial que llegará próximamente al mercado.

Esta edición permitirá a los fanáticos completar sus álbumes con las figuras definitivas de los jugadores convocados tras el cierre de las listas oficiales, de acuerdo a información que maneja el periodista venezolano Humberto Turinese.

El hombre de prensa, que tuvo oportunidad de dialogar con la propia Panini, sostuvo que la figurita del exjugador de PSG y Barcelona estará disponibel aún en junio. Con esta iniciativa, se busca mantener actualizado el álbum y brindar a los coleccionistas la oportunidad de tener todas las estrellas que competirán en el torneo más importante del fútbol a nivel mundial.

"¡Confirmado! Neymar va a estar en el álbum Panini de este Mundial 2026, acabo de validarlo con la empresa y me han confirmado que sí, el brasileño va a estar. Recuerden que, inicialmente no está en el álbum, sin embargo, me confirmaron que Neymar va a estar así como otros jugadores que de último momento han sido parte de las listas de convocados de las diferentes selecciones", refirió.

Regresa a la Canarinha después de más de dos años

En paralelo, Neymar Jr. se mostró totalmente conmovido tras escuchar su nombre en la lista oficial de convocados para disputar el Mundial 2026 con la selección de Brasil.

Y es que el astro del fútbol vestirá la camiseta de su país tras más de dos años y medio de ausencia recibiendo la noticia en un emotivo encuentro con su familia y amigos.

Luego de conocerse que Neymar Jr. fue tomado en cuenta para intregrar la selección de Brasil en la Copa del Mundo 2026, Panini, empresa encargada de elaborar y comercializar el álbum del Mundial 2026 confirmó la aparición del astro, que según un periodista venezolano podría llegar al mercado en el mes de junio.