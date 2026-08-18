Curwen y Tonino "se besan" EN VIVO recreando el 'ampay' de Carla Campos-Salazar

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El caso de Carla Campos-Salazar volvió a generar atención luego de que Curwen y Tonino recrearan en Todo Good las imágenes difundidas del presunto 'ampay'. La escena fue presentada como una broma y terminó con nuevas burlas hacia Víctor Caballero recientemente.

Durante el programa, Tonino interpretó a Carlita y comenzó a bailar, mientras Victor Caballero asumió el papel del hombre que aparecía junto a su prometida. La recreación incluyó un intento de repetir el supuesto beso comentado tras la difusión de las imágenes en redes sociales nuevamente.

Una recreación que generó bromas

La secuencia ocurrió este martes 18 de agosto y tuvo como escenario Todo Good. Tonino se acercó a Curwen para imitar la escena, mientras el streamer rechazaba que hubiera ocurrido de esa forma y sostenía que Carla solamente estaba bailando con su amigo.

Curwen afirmó durante la recreación que no veía nada en las imágenes. Sus compañeros reaccionaron con risas y continuaron con la representación, mientras Tonino volvió a acercarse a su rostro. La escena terminó convirtiéndose en una parodia del episodio que involucró a Carla Campos-Salazar pública.

"Lo más importante que tengo que decir es que yo... estoy muy quebrado, estoy muy afectado por lo que ha sucedido, me ha dolido muchísimo, les agradezco su apoyo, excepto Tonino... Este 12 de octubre voten por Techito Bruce, es lo más importante que tengo...", añadió.

Después, Tonino cuestionó la versión de Curwen y le preguntó si la escena no había ocurrido de esa manera. Ante la negativa del streamer, los integrantes del programa continuaron con las bromas y señalaron que el creador de contenido no quería aceptar la realidad directamente.

Curwen volvió a hablar del caso

El episodio ocurre después de que Curwen y Carla Campos-Salazar aparecieran vinculados a una polémica por imágenes grabadas en una discoteca. En mayo, Carla negó una supuesta infidelidad y explicó que aquel video correspondía a una etapa anterior a su relación sentimental.

Carla Campos-Salazar también había respondido públicamente a la controversia generada por aquellas imágenes. En ese momento, explicó que el video era antiguo y sostuvo que no mantenía una relación con nadie cuando salió a la discoteca junto a su grupo de amigos de entonces.

Curwen y Carla habían anunciado previamente su compromiso y planes de matrimonio. El streamer confirmó en 2025 que se casaría con ella en 2026, mientras que posteriormente contó que le pidió matrimonio durante un viaje a Punta Cana y que ella aceptó la propuesta matrimonial.