Gianni Infantino cancela el proyecto FIFA Fordward Enterprise tras las críticas

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El proyecto impulsado por la FIFA para permitir la entrada de inversores privados en su estructura comercial no continuará adelante . La iniciativa, liderada por Gianni Infantino, fue retirada luego de recibir críticas y oposición de distintos sectores del fútbol internacional.

FIFA divide al fútbol con su plan comercial

La iniciativa FIFA Forward Enterprise buscaba recaudar hasta 4 mil 200 millones de dólares mediante la venta del 20% de una nueva filial comercial, valorada en unos 20 mil millones de dólares.

Entre los interesados estaba un grupo liderado por Joshua Kushner, empresario estadounidense y fundador de Thrive Capital. Sin embargo, el proyecto generó más oposición de la esperada.

La propuesta terminó provocando divisiones dentro del fútbol internacional, complicando los planes de la FIFA para impulsar esta nueva estrategia comercial.

La mayor oposición al plan llegó desde Europa, donde la UEFA advirtió que los clubes europeos no participarían en torneos de la FIFA si la iniciativa continuaba.

El rechazo también se extendió a otras regiones. Miembros de la Concacaf y posteriormente la AFC se sumaron a las críticas, dejando al proyecto sin apoyo de importantes confederaciones.

El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario. Y más aún, como dijimos desde el principio, para hacer esto solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios.

Statement attributable to the FIFA President



The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said... — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

FIFA deja sin efecto su iniciativa

A través de un comunicado oficial, Gianni Infantino, confirmó la cancelación del proyecto y señaló que, aunque buscaba apoyar a las asociaciones con menos recursos, terminó generando divisiones dentro del fútbol internacional.

"Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar", se lee

Infantino anunció que convocará a las principales organizaciones del fútbol para plantear nuevas alternativas que permitan apoyar el desarrollo del deporte, especialmente en países con mayores necesidades.

La cancelación del plan supone un duro golpe para la gestión del presidente de la FIFA y mantiene el control del negocio principal en manos de los organismos deportivos, sin participación privada por ahora.