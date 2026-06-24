Universitario anunció el fichaje de Adrían Quiroz para afrontar el Torneo Clausura 2026: "Nuevamente en casa"

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Pega la vuelta. Universitario de Deportes anunció la llegada de Adrián Quiroz para vestir sus colores en el Torneo Clausura 2026. Tras un destacado paso fue por Los Chankas, el mediocampista retornó a la institución.

Adrián Quiroz se convierte en el flamante refuerzo de la 'U'

Este miércoles, 24 de junio, el cuadro merengue oficializó la incorporación flamante del internacional con la selección peruana a través de sus redes sociales oficiales confirmando lo que para muchos era un secreto a voces.

"El Club Universitario de Deportes hace oficial la incorporación de Adrián Quiroz como nuevo futbolista del primer equipo para la presente temporada", se lee en la página web de la escuadra de Ate.

La 'U' recordó que el futbolista inició su vínculo con el club desde muy pequeño vistiendo sus colores desde los 8 años y que retornó cuando era un adolescente de 15 años para formar parte de sus divisiones menores "completando un proceso de formación que hoy lo encuentra de nuevo en el plantel profesional".

Además, el club que dirige el argentino Héctor Cúper resaltó cómo ha ido evolucionando Quiroz en lo que va de su carrera profesional hasta alcanzar la máxima categoría y ser considerado por Mano Menezes para poder vestir los colores de la Blanquirroja.

"Ahora, con mayor madurez y recorrido profesional, Adrián vuelve a Universitario de Deportes para aportar su experiencia al plantel y defender nuevamente la camiseta crema. ¡Bienvenido a casa, Adrián!", se lee en el epílogo del mensaje.

El adiós de Adrián Quiroz a Los Chankas

Tras oficializarse su incorporación a Universitario, Adrián Quiroz utilizó sus redes sociales para dedicar unas palabras de agradecimiento a Los Chankas luego permanecer una temporada y media en sus filas.

Dicha etapa, de acuerdo al jugador de 27 años, fue clave para poder dar el salto de calidad, retornar al conjunto merengue y lograr ser llamado por el combinado patrio.

"Quiero agradecer al club Los Chankas por este año y medio compartido, a mis compañeros, cuerpo técnico y todo el staff del club, gracias linda tierra andahuaylina por todo el cariño a mi familia y a mí, los llevaré siempre en mi corazón. Gracias Dios por tantos momentos hermosos que viví ahí", escribió en su Instagram.

Es así que, Universitario de Deportes anunció la llegada del mediocampista nacional Adrián Quiroz por lo que vestirá la camiseta crema en el Torneo Clausura 2026 y será dirigido por el argentino Héctor Cúper y se suma a Jordan Guivin así como a Gianluca Lapadula como los nuevos rostros en el club.