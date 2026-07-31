Vozinha podrá usar su apodo en la camiseta de Colo Colo tras insólita excepción en reglamento

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La llegada de Josimar Dias "Vozinha" al conjunto chileno de Colo Colo no solo generó expectativa por su trayectoria internacional tras su buena campaña con Cabo Verde en la Copa Mundial 2026, sino también por un detalle que parecía complicar su debut: el uso de su apodo en la camiseta.

El reglamento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) establece que los jugadores deben llevar su apellido paterno o materno en el dorsal, prohibiendo expresamente sobrenombres o apelativos. Sin embargo, tras una solicitud formal del club, el Consejo de Presidentes aprobó una excepción que permitirá al arquero caboverdiano mantener su identidad deportiva reconocida mundialmente.

El conflicto reglamentario

El artículo 36 de las bases de la liga chilena señala que los dorsales deben llevar apellidos y no apodos. En caso de incumplimiento, el club se expone a sanciones económicas y el jugador a una tarjeta amarilla administrativa. Para Vozinha, cuyo nombre real es Josimar Dias, esto significaba tener que jugar con "Dias" en la espalda, perdiendo la marca personal que lo identifica desde sus participaciones en la selección de Cabo Verde y en el Mundial 2026.

Colo Colo, consciente de la importancia del apodo para la imagen del jugador y del impacto comercial que representa, presentó una solicitud formal para que se le permitiera usar "Vozinha" en la camiseta.

La decisión de la ANFP

El Consejo de Presidentes de la ANFP se reunió el 31 de julio y aprobó de manera unánime la excepción. Con ello, Vozinha podrá lucir su apodo en el dorsal, cumpliendo además con una de las condiciones que había planteado en su contrato con Colo Colo.

La decisión marca un precedente en el fútbol chileno, mostrando flexibilidad ante casos de figuras internacionales cuya identidad deportiva está ya asociada a un apodo. Para el club albo, la autorización no solo asegura la satisfacción del jugador, sino también un impacto positivo en la imagen y merchandising del mismo.

El "caso Vozinha" refleja cómo las normas locales pueden entrar en tensión con la identidad global de un futbolista. La presión mediática y la relevancia del arquero llevaron a la ANFP a flexibilizar su reglamento, permitiendo que mantenga su apodo en la camiseta.

Para Colo Colo, la resolución garantiza que su nuevo refuerzo llegue con la marca personal intacta, mientras que para el fútbol chileno abre un debate sobre la necesidad de adaptar las reglas a un escenario cada vez más internacionalizado.