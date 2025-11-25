Carlos Zambrano jugaría la ida ante Sporting Cristal: Alianza Lima apelaría expulsión ante UTC

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima quiere tener a todo su plantel disponible para disputar la primera llave de los play off de la Liga 1 donde enfrentarán a Sporting Cristal. Por ello, en las últimas horas se conoció que la directiva viene estudiando la posibilidad de pedir la anulación de la tarjeta roja impuesta a Carlos Zambrano ante UTC.

Como se recuerda, el defensor blanquiazul fue expulsado por el referí del duelo ante los cajamarquinos, Luis Quiroz, por una insólita acción. El juez cobró penal por una presunta falta de Gianfranco Chávez contra Quintero y tras decretar la pena máxima impactó contra la humanidad del 'León'. El central nacional quedó sorprendido con el hecho y más aún cuando recibió la segunda amarilla por lo que tuvo que irse a las duchas a mitad del primer tiempo.

Alianza Lima apelaría roja a Carlos Zambrano

Como era de esperarse, el propio Carlos Zambrano, quien acumula su séptima expulsión del año, se mostró muy incómodo con esta nueva roja la cual consideró injusta con un mensaje a través de sus redes sociales.

La molestia también se trasladó a la dirigencia de Alianza Lima quienes ya evalúan tomar acciones pensando en lo que será la llave ante Sporting Cristal. Por ello, según indicó el portal Ovación, la directiva íntima viene analizando la posibilidad pedir a la Conar o a la Comisión Disciplinaria de la FPF la anulación de esta sanción contra el central de 35 años.

De acuerdo al citado medio, las autoridades victorianas han solicitado los audios del VAR para contar con las pruebas necesarias para respaldar su exigencia. Además, señalaron que tendrían antecedentes recientes en el continente por lo que estarían optimistas con su posición.

Julio Quiroz va en busqueda a Carlos Zambrano pic.twitter.com/CnU3RCR2vi — El Hincha Blanquiazul (@HinchaAL1901) November 23, 2025

"Alianza mantiene su postura sobre la expulsión de Zambrano. Ya pidió audio del VAR y no descarta solicitar anulación de 2da amarilla. Hay antecedentes recientes (set 2025): Conmebol retiró tarjeta a Gonzalo Plata (Flamengo) y en México pasó igual con Jorge Rodarte (Cruz Azul)", indicó dicho portal.

¿Cuándo jugarán Alianza Lima y Sporting Cristal?

Con la etapa regular de la Liga 1 definida, victorianos y celestes se medirán en encuentros de ida y vuelta que sacarán chispas. El primero se jugará en el Estadio Nacional donde los rímenses serán locales el 2 de diciembre a las 8:00 p.m. Por último, ambos elencos se volverán a ver las caras en Matute en el cotejo de vuelta pactado para el sábado 6 de diciembre, también a las 8:00 p.m.

En resumen, Alianza Lima analiza pedir la anulación de la última expulsión de Carlos Zambrano ante UTC.