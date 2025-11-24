Lionel Messi comparte DESGARRADOR mensaje tras sufrir irreparable pérdida: "Siempre estuviste presente"

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi sorprendió a propios y extraños al realizar una emotiva publicación en sus redes sociales las cuales alertaron a sus millones de fanáticos en todo el mundo. Pese a la fama que cuenta gracias a sus títulos logrados en su carrera como futbolista, el argentino no acostumbra a compartir su día a día en sus diferentes plataformas.

Lionel Messi y su desgarrador mensaje

Este último domingo 23 de noviembre, Omar Souto, Gerente de Selecciones Nacionales de la Asociación de Fútbol Argentino perdió la vida a los 73 años de edad. Este entrenador de una amplia trayectoria, no solo fue clave en la formación de futbolistas que marcaron época en el país del tango, sino también en el vínculo de la 'Pulga' con su nación.

En el 2003, cuando Lionel Messi era solo un juvenil de las inferiores de Barcelona, Souto escuchó sobre su talento por lo que inmediatamente se contactó con distintos familiares hasta dar con su padre, Jorge Messi. Gracias a esta comunicación, el nacido en Rosario cristalizó su debut en la selección Argentina sub-20 y toda su historia con la selección mayor con la cual logró tocar el cielo.

Por ello, el futbolista de 38 utilizó su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje de despedida para Omar Souto. El astro del fútbol mundial dejó en claro que el veterano entrenador fue importante en todo su crecimiento como jugador adjuntando fotos tras ganar el Mundial Qatar 2022 y la finalísima jugada ese mismo año.

"Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí. Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección. Tu huella queda para siempre. Nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz", indicó.

Lionel Messi volverá al Perú

En este 2025, el '10' argentino llegó al Perú con el Inter de Miami para disputar un amistoso de exhibición ante Universitario en el Estadio Monumental. Todo hace indicar que el astro argentino volverá al país ya que en enero del 2026 será parte de la Noche Blanquiazul donde Alianza Lima presentará a su plantilla frente a toda su hinchada.

