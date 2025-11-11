Christian Cueva sigue de malas en Emelec: 'Aladino' protagonizó discusión con su compañero tras derrota

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Christian Cueva continúa protagonizando polémicas en Emelec a solo meses de haber llegado al fútbol ecuatoriano como una completa estrella. A mediados de este 2025, al futbolista nacional fue contactado por la directiva del elenco ecuatoriano tras recuperar parte de su mejor nivel al interior del país.

Por aquellos meses, 'Aladino' brilló con la camiseta de Cienciano logrando clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana siendo primeros en su grupo. Solo semanas después, el club eléctrico llegó a un acuerdo con el hábil volante para sumarlo a sus filas.

La polémica de Christian Cueva

Sin embargo, ha pasado algún tiempo ya desde que Christian Cueva llegó por todo lo alto a Emelec. Ahora, el presente futbolístico del equipo y del propio volante no es el ideal ya que no logran los resultados esperados en la liga doméstica.

Ahora, una nueva polémica rodea a la institución eléctrica la cual tiene como principal protagonista a 'Aladino'. La controversia inició luego de la derrota por 2-1 ante El Nacional donde el ex Alianza Lima no fue titular, pero ingresó al minuto 75.

Según deslizó la periodista Johanna Calderón de Zapping Sports, Christian Cueva le encaró duramente a su compañero Justin Cuero por su performance dentro del campo de juego durante dicho duelo. Como era de esperarse, el ecuatoriano respondió generando una trifulca en los camerinos del conjunto eléctrico.

Christian Cueva el día de su presentación en Emelec.

Romario Caicedo, uno de los más experimentados del equipo, tuvo que intervenir para que el hecho no pase a mayores. Por suerte, esto quedó ahí, pero ninguno de los implicados se ha manifestado sobre lo sucedido.

Volvería al Perú

Pese a mantener vinculo con Emelec, en el fútbol peruano se ha barajado el nombre de Christian Cueva para llegar a equipos importante de la capital. Por ejemplo, versiones surgieron en los últimos días que lo vinculaban con el actual campeón de la Liga 1: Universitario de Deportes.

Pese a su pasado en Alianza Lima, se señaló que el futbolista vería con buenos ojos llegar a tienda crema por un factor clave que sería la presencia de Álvaro Barco en la gerencia deportiva. El ahora directivo de la 'U' fue vital en el crecimiento de 'Aladino' cuando estuvo en la Universidad San Martín.

De esta manera, Christian Cueva protagonizó una nueva polémica en Emelec luego de la última derrota en la liga ecuatoriana. Según indicaron, el volante peruano reclamó duramente a su compañero generando una trifulca en los camerinos.