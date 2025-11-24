Alianza Lima vs. Sporting Cristal por los play off de la Copa Libertadores se jugaría con ambas hinchadas

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán dos encuentros de vida y muerte por la primera llave de los play off para clasificar a la Copa Libertadores 2026. La ida será el 2 de diciembre en el Estadio Nacional, mientras que la vuelta ya se pactó para el sábado 6 del mismo mes en el Estadio Alejandro Villanueva.

Podría jugarse con ambas hinchadas

Ahora, a solo unos días de definir completamente la Liga 1, Exitosa pudo conocer que las dirigencias de ambos clubes vienen analizando la posibilidad de que los partidos puedan contar con la presencia de las dos hinchadas.

Oscar Paz, a través de sus redes sociales, indicó que tanto Alianza Lima como Sporting Cristal ya vienen trabajando en el plan de seguridad que presentarán en los próximos días por lo que ahora todo dependerá de que las autoridades puedan dar su visto bueno.

En caso de que esta posibilidad reciba luz verde, la fanaticada íntima se ubicaría en la tribuna sur del Estadio Nacional, mientras que los hinchas bajopontinos tendrán la tribuna norte de Matute para su ubicación.

"Alianza y Cristal evalúan que los partidos del martes 2 y sábado 6 de diciembre (8:00 p.m.) se jueguen con doble hinchada. Dependerá del visto bueno de las autoridades tras la presentación del plan de seguridad. Ojo, la barra de SC se ubicaría en la tribuna norte de Matute", indicó.

Alianza Lima y Sporting Cristal: historial en el 2025

Alianza Lima y Sporting Cristal se volverán a ver las caras en este temporada luego de dos enfrentamientos en el Apertura y en el Clausura. En primer lugar, los celestes recibían a los dirigidos por Néstor Gorosito en el Estadio Nacional en un duelo que dio que hablar.

Por aquel entonces, los íntimos se encontraban enfocados en las fases preliminares de la Copa Libertadores por lo que enviaron un equipo lleno de suplentes. Pese a ello y, tras groseros errores de la defensa celeste, la victoria fue para la visita gracias a los tantos de Paolo Guerrero y Alan Cantero.

En el Clausura, la situación fue distinta ya que ambos equipos se midieron con lo mejor de su plantel, pero el mercador no logró abrirse dejando un 0-0 sin mucha acción.

En resumen, Alianza Lima y Sporting Cristal analizan que sus partidos por los play off de la Copa Libertadores pueda jugarse con ambas hinchadas tanto en el Estadio Nacional como en Matute.