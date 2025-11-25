Escándalo en el aire: 'Puma' Rodriguez fue bajado de un avión en Ecuador tras fuerte altercado con tripulación

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante José Luis 'Puma' Rodríguez se encuentro en medio de la controversia luego de que fue bajado de un avión en Ecuador, que tenía como destino a Estados Unidos, tras un fuerte altercado con la tripulación. Conoce en la siguiente todos los pormenores del hecho.

'Puma' Rodríguez fue bajado de avión

El reconocido cantante venezolano protagonizó un incómodo momento en el interior de un avión de la empresa American Airlines quei iba con destino a Miami. Allí tuvo un intercambio de palabras con el personal del avión, que le pidió que se bajara de la aeronave previo a que despegue desde Quito.

De acuerdo a las imágenes difundidas en redes sociales, que fueron captadas por los pasajeros, se observa al artista parado en la parte delantera sosteniendo un teléfono en la mano, lo que haría indicar que estuvo filmando la situación.

Acto seguido se le oye dirigirse a los viajeros sobre los supuestos reclamos de los tripulantes. "No me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá, primera vez en mi vida", explicó el intérprete de 82 años.

De inmediato aparece el comandante de abordo y con un tono fuerte le exige a el 'Puma' Rodríguez que se baje del avión: "¡Desembarque de mi avión ahorita! (...) Usted no puede hacer filmación. Usted es muy irrespetuoso con nuestros tripulantes".

El posible origen del conflicto

En el audiovisual se visualiza que el intérprete venezolano abre el compartimento de una de las valijas y procede a sacar un bolso por el que habría comenzado el conflicto.

Según consignó el reconocido medio Telemundo, que conversó con el exrepresentante de Rodríguez, el pasajero que iba sentado al lado del 'Puma' se molestó por el maletín de este en el que llevaba su medicina que toma luego del trasplante pulmonar al que fue sometido en 2017.

No osbstante, trascendió que el artista no quiso mover sus pertenencias por lo que ello llevó a que se desencadene el escándalo. En tanto, otro medio como Clarín indica que el cantante habría colocado su maleta en un compartimento alejado de su asiento, ante ello la tripulación y un pasajero solicitaron que lo moviera sin presuntamente obtener respuesta del venezolano.

