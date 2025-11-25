Erick Noriega se pronunció tras sufrir grave lesión en Gremio: "Volveré mucho más fuerte"

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Desde su llegada a Gremio de Porto Alegre tras una gran campaña en Alianza Lima, Erick Noriega se consolidó rápidamente en el equipo brasileño jugando como volante y defensor central. El 'Samurai' demostraba en corto tiempo que estaba a la altura del nivel del fútbol brasileño el cual es el mejor de toda Sudamérica.

Y cuando ya se había consagrado como titular indiscutible, el jugador de la Selección Peruana recibió una terrible noticia para su carrera. Durante el encuentro ante Botafogo que terminó en derrota para los gauchos, tuvo que salir cambiado por una dolencia que parecías ser de gravedad.

Erick Noriega sufre grave lesión

Lamentablemente, Gremio de Porto Alegre, a través de su web oficial, emitió un comunicado confirmando que Erick Noriega sufrió una complicada lesión que compromete los ligamentos de su tobillo izquierdo.

Por ello, el exjugador de Alianza Lima estaría fuera de las canchas entre 3 a 6 meses cortando así el buen momento que atravesaba en el fútbol brasileño para recuperarse.

"El Gremio informa que Erick Noriega fue sometido a exámenes después del último partido del Brasileirao, descartando fractura ósea, pero confirmando ruptura completa de la articulación tibioperonea anteroinferior, además de ruptura parcial de la articulación talofibular anterior del tobillo izquierdo", indicó.

Comunicado de Gremio sobre la lesión que sufrió Erick Noriega.

Erick Noriega rompe su silencio tras grave lesión

Precisamente, Erick Noriega utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre este complicado momento en su carrera deportiva. En primer lugar, el futbolista agradeció los mensajes recibidos en estas últimas horas tras la dolencia sufrida.

Según, el 'Samurai' pareció brindar un mensaje esperanzador sobre su diagnóstico y el tiempo que estaría fuera de las canchas. El exíntimo indicó que los resultados no fueron tan complicados como parecía por lo que su regreso sería más pronto de lo esperado.

"Quiero agradecer a todos por los lindos mensajes de apoyo que me mandaron, gracias a Dios no fue tan grave como parecía. Pronto estaré nuevamente en las canchas. Volveré mucho más fuerte", contó.

Como se recuerda, Noriega llegó a Gremio cuando el club se encontraba en puestos de descenso directo en el Brasileirao. Ahora, se ubica en la casilla 12 con 43 puntos clasificando a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Erick Noriega se pronunció tras sufrir grave lesión en Gremio.

De esta manera, Erick Noriega se pronunció en sus redes sociales tras la grave lesión sufrida en Gremio de Porto Alegre. En sus palabras, todo hace indicar que volvería a las canchas en menos tiempo de lo esperado.