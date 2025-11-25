Hombre disfrazado como su madre fallecida fue detenido al tratar de seguir cobrando su pensión

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Con el objetivo de seguir cobrando la pensión de su madre fallecida, en Italia, un hombre de 57 años se disfrazó como ella para tratar de engañar a las autoridades y renovar su documento de identidad. La treta no le funcionó luego de que notaron el vello que tenía en el rostro y otras partes de su cuerpo.

Hombre ocultaba cuerpo de su progenitora

El hecho ocurrió en la localidad de Borgo Virgilio, cerca de la ciudad de Mantua, en la región norteña de Lombardía. De acuerdo a Il Corriere della Sera, se trata de un sujeto de 57 años, que fue hasta una agencia para renovar el DNI de su progenitora identificada como Graziella Dall'Oglio.

De acuerdo a un vocero, el hombre es un exenfermero que actualmente se encontraba desempleado y no había reportado el deceso de su madre. Esto lo hizo con el objetivo de seguir cobrando su pensión, por lo que decidió personificarla cuando el documento expiró.

🇮🇹 Italie | Société



🔴 Pendant des années, un homme s'est fait passer pour sa mère décédée afin de toucher sa pension.



📍 Le stratagème a été découvert lorsqu'il a tenté de renouveler sa carte d'identité déguisé en « Graziella Dall'Oglio ». #Italie #Fraude... pic.twitter.com/9bm3zeeBGk — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) November 25, 2025

El trabajador municipal que lo atendió sospechó del hombre por algunos aspectos físicos, por lo que decidió dar aviso a la policía, que convocó de nuevo al ciudadano. En las cámaras de seguridad se apreció al hombre llegar conduciendo vestido como la adulta mayor, siendo intervenido, debido a que ella no contaba con licencia de conducir.

Posteriormente, fueron con él hasta el domicilio de Dall'Oglio, encontrando el cuerpo momificado de la mujer dentro de un armario de la lavandería, envuelto en sacos de dormir. Tras este hallazgo, el individuo fue arrestado y acusado de ocultación de un cadáver, fraude al Estado, suplantación de identidad y falsificación de documento público.

Hombre permanece detenido

Para evitar la descomposición del cuerpo de su madre, el detenido extrajo líquidos con una jeringa. Las autoridades han determinado que se le realice una necropsia para determinar las causas del deceso que habría ocurrido hace tres años. Permanece detenido en una cárcel local.

El delito de fraude de pensiones estatales se ha vuelto común en este país europeo y al año más de una decena de personas son detenidas por cometerlo, según datos que maneja la Guardia di Finanza. Al no haber sincronización entre los servicios públicos y registros de defunción, pueden pasar años hasta que un deceso sea reportado.

Al pretender renovar el DNI de su madre muerta, en Italia, un hombre fue detenido por disfrazarse como ella. Las autoridades descubrieron al ir a la vivienda de la adulta mayor, que su cuerpo se encontraba escondido, debido a que su hijo no reportó su fallecimiento.