Copa Libertadores: Migraciones reforzará sus controles migratorios por llegada de 50 mil hinchas a Lima

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La gran final de la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina y desde la Superintendencia Nacional de Migraciones empiezan a tomar acciones para mejorar el flujo migratorio de los hinchas brasileños que arribarán esta semana al Perú.

Flamengo y Palmeiras disputarán este sábado 29 de noviembre en el Monumental la oportunidad de consagrarse tetracampeones de América, un hecho sin precedentes para el fútbol de aquel país y debido a su relevancia y convocatoria de fanáticos (se prevé que llegarán más de 50 000), la entidad que preside Armando García Chunga se alista como parte de los ejes de seguridad establecidos por el Estado peruano para asegurar la tranquilidad de la ciudadanía en general.

📰 #NotaDePrensa | #MigracionesPerú 🇵🇪 está lista para un control migratorio ágil y seguro ante la llegada de más de 50 000 hinchas del #Flamengo y #Palmeiras, que disputarán la final de la Copa @Libertadores en Lima.⚽🏆



👉 Más info aquí: https://t.co/fvnjMiNoEl pic.twitter.com/Gg9BwVHVJ3 — Migraciones Perú (@MigracionesPe) November 25, 2025

Podrían ser expulsados por ingreso irregular al Perú

Desde el organismo adscrito al Ministerio del Interior calculan que esta semana aterrizarán 100 vuelos chárter al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao, donde instalarán módulos de atención para los 'torcedores' de ambos clubes.

En ese sentido, señalan que han recibido capacitaciones por parte de peritos de la Embajada de Brasil en materia de seguridad y detección de documentos fraudulentos, a fin de identificarlos durante el control migratorio.

No obstante, si los ciudadanos brasileños no realizan este procedimiento y son identificados por la Policía Nacional del Perú, se les aplicará el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE) para su expulsión del país, por incumplir la norma migratoria vigente. Frente a esta posibilidad, el titular de Migraciones sostuvo una reunión esta mañana con los directivos del Flamengo y Palmeiras en la sede diplomática de Lima.

Estas acciones de control también se replicarán en el Puesto de Control Fronterizo (PCF) de Iñapari y Puesto de Verificación Migratoria (PVM) Planchón, ubicados en la región Madre de Dios, así como en el PCF Desaguadero, Puno, y el PCF Santa Rosa de Tacna.

Incidentes en Miraflores entre 'torcedores' de los equipos finalistas

Pese a lo anunciado por Migraciones, en las últimas horas se registraron conatos de violencia por parte de los hinchas del Flamengo y Palmeiras en Miraflores. Cámaras de seguridad y transeúntes grabaron el preciso momento de la riña que tuvieron los 'torcedores' a pocos metros del parque Kennedy.

En un video viralizado en las redes se aprecia a un hincha del "Fla" cómo le lanza una silla a un fanático del "verdão" para luego agredirlo en el rostro con un puñete. A los segundos tuvo que intervenir una mujer para impedir que se agrave la situación.

🇧🇷❗️🇵🇪 Incidentes entre hinchas de Flamengo y Palmeiras en Miraflores a días de la final de la Copa Libertadores en Lima pic.twitter.com/oX2iZ9r91s — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) November 25, 2025

Este caso despertó zozobra en los vecinos del distrito y empresarios, quienes exhortaron a que se refuerce la seguridad, a fin de que se evite una batalla campal durante los próximos días o cuando se sepa al nuevo campeón del torneo.

El tema de la seguridad es fundamental para el desarrollo pacífico del espectáculo deportivo, siendo este el gran objetivo de la jornada, el fútbol.