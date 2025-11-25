RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Copa Libertadores: Hinchas de Flamengo y Palmeiras se agarran a golpes en Miraflores a días de la final

A pocos días de jugarse la final de la Copa Libertadores, un grupo de hinchas de Flamengo y Palmeiras tuvieron un fuerte encontrón en Miraflores. Brasileños van llegando a Lima para este importante cotejo.

Hinchas de Flamengo y Palmeiras se agarraron a golpes en Miraflores.
Hinchas de Flamengo y Palmeiras se agarraron a golpes en Miraflores. (Foto: Difusión)

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 25/11/2025

Quedan pocos días para que la gran final de la Copa Libertadores se vuelva a jugar en el Estadio Monumental de Lima entre Flamengo y Palmeiras. Este sábado 29 de noviembre desde las 4:00 pm., el fútbol sudamericano se paralizará para definir al campeón del máximo torneo continental de esta parte del mundo.

Hinchas de Flamengo y Palmeiras se agarran a golpes en Miraflores

Por ello, cientos de aficionados brasileños ya comienza a llegar a la capital para presenciar este importante encuentro desde Río de Janeiro y Sao Paulo. Esto también ha generado que la rivalidad entre ambos aficionados se note en las calles de un céntrico distrito como Miraflores.

Y es que a través de las redes sociales, se observa el momento en que un pequeño grupo de torcedores tanto de Flamengo como Palmeiras se enfrascan en un violento cruce que pudo pasar a mayores.

En el clip, se aprecia el preciso instante en el que un hincha del 'Mengao' lanza temerariamente una silla de uno de los locales del lugar contra los aficionados del 'Verdao'. En ese momento, una mujer interviene en medio de ambos grupos para tratar de tranquilizar la situación y que la misma no pasara a mayores.

Sin embargo, uno de los hinchas de Flamengo lanza un golpe contra el rostro de un aficionado rival volviendo a encender el conato de bronca. Finalmente, otras personas pudieron enfríar el tema y dejar el hecho ahí ante el reclamo de otros transeúntes que pedían calma.

Final en Lima generaría impacto de 75 millones de dólares

Según Mincetur, la llegada de miles de visitantes desde Brasil por la final de la Copa Libertadores generarían un impacto de 75 millones de dólares en los próximos días. Según la ministra del sector, Teresa Mera Gómez, este importante evento permitirá al Perú demostrar que tiene la capacidad de albergar una gran cantidad de turistas y brindarles una experiencia grata y satisfactoria.

"Este evento deportivo permitirá al Perú demostrar que cuenta con la infraestructura, capacidad operativa y experiencia para recibir grandes flujos de visitantes con distintos perfiles y niveles de exigencia. Además, incentivará los viajes al interior del país y contribuirá a dinamizar la economía", indicó días atrás.

En resumen, un grupo de hinchas de Flamengo y Palmeiras se agarraron a golpes en el corazón de Miraflores a días de que se juegue la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Lima.

