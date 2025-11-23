¿Rodrigo Ureña pone en duda su continuidad en la 'U'?: "Tengo cosas puntuales y temas que tocar"

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario cerró la temporada 2025 con una derrota en la altura de Andahuaylas por 3-1 ante Chankas FC. Y a pesar de la caída, el plantel y comando técnico crema se mostró conforme con lo realizado en el presente año donde consiguieron el segundo tricampeonato de su historia.

Rodrigo Ureña habla sobre su continuidad en la 'U'

Tras el último encuentro de los dirigidos por Jorge Fossati en el Torneo Clausura, Rodrigo Ureña conversó extensamente con los medios en la acostumbrada conferencia de prensa sorprendiendo a más de uno. Aquí el volante chileno se refirió a su permanencia en el club de Ate a pesar de tener contrato por un año más.

El mediocampista dejó en claro que en los próximos días deberá reunirse con la administración de Franco Velazco ya que tiene que conversar algunos temas pendientes sobre si situación. Específicamente, Ureña dejó en claro que quiere explicaciones sobre la sanción de 6 fechas de suspensión que se le impuso tras un clásico ante Alianza Lima.

"Yo tengo contrato vigente aún con el club por un año más y ya tendré que tener alguna reunión, sentarme a conversar no para saber si sigo o no. Principalmente tengo cosas puntuales y temas que tocar como mi sanción que sufrí este año, de la que cual estoy todavía esperando explicaciones y por qué fue", inició.

Rodrigo Ureña:Yo tengo contrato vigente con la U un año más,Ya tendré una Reunión no principalmente si sigo o no sigo ,tengo temas que tocar principalmente mi sanción ...

De acuerdo a su palabra, el castigo fue desproporcionado ya que no existió ningún video o imagen que pueda probar su supuesto accionar en este partido ante el compadre. Por ello, indicó que seguirá trabajando de la mejor manera pensando en el 2026.

"No hay video y no hay absolutamente nada. Me privaron de jugar un momento de tiempo. Entonces, yo como profesional lo único que me debo es a prepararme bien día a día, trabajar y alimentarme bien para cuando me toque jugar. Principalmente eso", añadió.

Diego Churín no seguirá en la 'U'

Uno que no seguirá oficialmente en Universitario de cara al próximo año es el delantero Diego Churín. El atacante argentino no cumplió con los objetivos y expectativas desde que llegó procedente de Paraguay por lo que ni siquiera viajó a Andahuaylas con el resto del plantel.

De esta manera, Rodrigo Ureña aseguró que tiene que conversar con la dirigencia de Universitario en los próximos días para obtener explicaciones sobre la sanción que se le impuso en esta temporada donde no pudo jugar por 6 fechas.