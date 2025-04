Jorge Fossati fue presentado por segunda vez como DT de Universitario: "Estamos felices de volver"

Universitario arribó a Lima tras la gran victoria conseguida ante Barcelona en Guayaquil por la Copa Libertadores para presentar a Jorge Fossati como su nuevo entrenador. La institución crema organizó una conferencia de prensa donde estuvieron presentes el técnico uruguayo, su comando técnico y el administrador del club crema.

Antes de brindar sus palabras a los medios, Jean Ferrari tomó se pronunció para mostrarse contentos con el regreso del 'Nonno' y por el triunfo internacional que los permite seguir con vida en la competencia internacional.

Llegado el momento, Jorge Fossati aseguró estar feliz de pegar la vuelta a Universitario y dejó en claro que su salida no se dio por diferencias con algún directivo, sino por lo tentador que significó la oferta de la Selección Peruana.

"Cuando nos fuimos de la institución, no era por otra cosa de a dónde íbamos. Estamos felices de volver", indicó en un inicio.

Luego de ello, expresó su profundo deseo de quedarse por muchos años en tienda crema pese a su edad y lo que peda determinar los resultados en un futuro. Incluso, precisó que le gustaría involucrarse en las divisiones menores de la institución con tal de ayudar a su crecimiento.

"Yo estaré esta vez en Universitario pensando en quedarme diez años. ¿La lógica dice eso? No. Ni por mi edad, ni por la actualidad del fútbol, pero no me importa cuál es la lógica. Estamos interesados en ayudar al club, incluso formando a los chicos de 15 años", añadió.