Una mundialista en la 'U': Catalina Usme se convirtió en nueva jugadora de Universitario Femenino

La Copa América Femenina Ecuador 2025 fue una gran oportunidad para que diversas futbolistas del continente demuestren su talento con la redonda. Una de las selecciones que destacó fue Colombia, que pese a perder la final ante Brasil en tanda de penales por 5-4, realizaron una meritoria actuación. Una de las seleccionadas 'cafeteras', fue presentada este viernes como flamante fichaje de la 'U'.

Catalina Usme se viste de 'crema'

Universitario de Deportes Femenino quiere lograr el objetivo de alzarse con la copa esta temporada 2025 por lo que sumaron a su plantel a la experimentada futbolista Catalina Usme. Junto a ella la escuadra 'crema' busca lograr ganar el Torneo Clausura, después que en el Torneo Apertura, perdieran la final ante su clásico rival Alianza Lima.

La 'U' recurrió a sus redes sociales para anunciar el fichaje de Usme, en primera instancia, con un video de ella portando la camiseta crema y dominando el balón y con el mensaje: "Una leyenda más para las campeonas". En una siguiente publicación, aparece un post con la foto de la futbolista colombiana en el que destacan sus cualidades. "Poderío y goles para las Leonas", se lee en la descripción.

Una destacada carrera

Catalina Usme es internacional con la selección de Colombia con la que registra 65 gritos de gol y es la máxima anotadora de la Copa Libertadores Femenina con 37 dianas. La nueva 'Leona' llega procedente de Turquía, en donde vistió la camiseta del Galatasaray.

Con la escuadra cafetera disputó cuatro ediciones de la Copa América Femenina (2010, 2014, 2012. 2025), logrando en todas el subcampeonato. Y en la edición 2018 se hizo acreedora de ser la máxima artillera. Asimismo, disputó los mundiales del 2011, 2015 y 2023. Además, participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016.

También, participó de dos ediciones de los Juegos Panamericanos: en Gaudalajara (2011), en el que logró la presea de plata y en el de Lima (2019) en el que ganó la medalla de loro.

De otro lado, en el caso individual destacó al ser nominada a Mejor Jugadora del Mundo en 2021 y es catalogada como una de las futbolistas más influyentes de la última década.

Paseó su fútbol también en su país, en equipos destacados como América de Cali, con el que logró ser campeona de la Liga Profesional Femenina Colombiana en 2019 y 2022.

De esta manera, Universitario Femenino anunció a Catalina Usme, como su flamante fichaje a fin de reforzarse para lo que resta de la temporada 2025.