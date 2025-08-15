Con dos jugadores de Alianza Lima: Se reveló el equipo ideal de la semana de la Copa Sudamericana

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima redondeó un positivo partido el pasado miércoles cuando venció 2-0 a Universidad Católica de Ecuador por 2-0. En un Matute repleto de hinchas, los blanquiazules sufrieron por ratos, pero luego terminaron por sumar una nueva victoria a nivel internacional gracias al doblete de Alan Cantero.

Dos jugadores de Alianza Lima en el equipo ideal de la semana

Al igual que en la Copa Libertadores, esta semana se jugó todos los duelos de los octavos de final de este torneo los cuales dejaron diferentes resultados. Y como ya es una costumbre, al finalizar cada jornada, las redes sociales de la competición publican el equipo ideal de la semana destacando a quienes mostraron un buen nivel en estos partidos.

De Alianza Lima, Conmebol eligió a las dos principales figuras que fueron claves en la victoria ante U. Católica: Guillermo Viscarra y Alan Cantero. En primer lugar, el portero boliviano fue el responsable de mantener su arco en cero a pesar de las diversas llegadas el elenco ecuatoriano.

De igual forma, el delantero argentino aprovechó las dos que tuvo para vencer en ambas oportunidades al guardameta Romo y hacer estallar a los miles de hinchas que acudieron al Estadio Alejandro Villanueva.

🔝🔥 ¡El equipo de la semana tras la ida de Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana!



🏆 #EASportsFC pic.twitter.com/wYVGyILMvQ — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 15, 2025

¿Qué dijeron Cantero y Viscarra tras el triunfo?

Luego de los tres puntos en Matute, Cantero se mostró feliz de haber sido el salvador íntimo con sus anotaciones, las cuales señaló como un premio a su esfuerzo por las lesiones que recientemente sufrió.

"Gracias a Dios tenemos una buena ventaja para la vuelta. Si bien venía sufriendo con el tema de las lesiones, gracias al club me recuperé bien. Estos goles también es un premio por el esfuerzo que he hecho día a día", indicó.

Por su parte, el portero boliviano señaló haber logrado un paso importante en la intención de avanzar a los cuartos de final, además de asegurar que tienen el sueño de llegar lo más lejos posible en este torneo.

"Es un buen primer paso, sabemos que no está nada decidido. Fue un excelente partido de todos y la gente se fue feliz por el resultado. Lo importante fue mantener el arco en cero, todo el equipo se sintió bien y supimos sacar ventaja. Tenemos un sueño de seguir haciendo historia en la Sudamericana", añadió.

De esta manera, Conmebol eligió a Alan Cantero y Guillermo Viscarra en su equipo ideal de los encuentros de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.