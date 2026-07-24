Pablo Guede dejaría Alianza Lima para dirigir a histórico campeón de la Copa Libertadores

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El buen momento de Pablo Guede en Alianza Lima no habría pasado desapercibido fuera del Perú. Tras levantar el Torneo Apertura 2026 y cortar la racha ganadora de Universitario de Deportes, el estratega argentino estaría siendo evaluado por LDU de Quito, equipo que busca nuevo entrenador.

Pablo Guede en el radar de LDU de Quito

Cuando la cosa estaba tranquila en tienda íntima, desde Ecuador llegó un dato que puso en alerta a más de un hincha. Pablo Guede, DT de Alianza Lima, figuraría en la lista para tomar el mando en LDU de Quito.

La información fue difundida por medios ecuatorianos como Bolavip Ecuador y El Futbolero de Ecuador, luego de conocerse la salida del técnico brasileño Tiago Nunes del conjunto universitario.

"Otro campeón argentino es candidato para dirigir LDU" y "Pablo Guede aparece como candidato para asumir la dirección técnica de Liga de Quito", fueron los titulares publicados por ambos portales deportivos.

De acuerdo con estas versiones, la directiva de LDU estaría analizando distintos nombres para encontrar al reemplazante de Nunes. Entre ellos aparece Guede, cuyo perfil ganador y experiencia en clubes sudamericanos serían dos de los aspectos que más llaman la atención en Ecuador.

"Pablo Guede es el siguiente en sumarse a la lista de candidatos para el puesto de DT, el entrenador argentino está en críticas de continuidad en Alianza Lima. El técnico ha sido campeón en su país, así como en Perú y Chile", señaló Bolavip Ecuador.

Resultados de Pablo Guede con Alianza Lima

Pablo Guede llegó a Alianza Lima en enero de 2026 y rápidamente comenzó a implementar su idea de juego. En apenas 17 partidos consiguió que el cuadro íntimo se consagrara campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

El título también tuvo un sabor especial para los hinchas blanquiazules, pues significó cortar la racha ganadora de Universitario de Deportes, su clásico rival. Este logro volvió a colocar al entrenador argentino en la mirada de otros clubes importantes del continente.

El Futbolero de Ecuador también destacó su trayectoria y los proyectos que encabezó anteriormente. "Estaría siendo analizada por el club universitario debido a su experiencia en el fútbol sudamericano y a los distintos proyectos que ha encabezado a lo largo de su carrera", publicó el medio.

No sería la primera vez que Guede aparece cerca de abandonar La Victoria. Meses atrás estuvo entre las alternativas para asumir la dirección técnica de San Lorenzo de Argentina. Sin embargo, en aquella oportunidad decidió continuar en Alianza Lima.

El argentino ya comenzó su participación en el Torneo Clausura y consiguió una victoria que mantiene la ilusión del conjunto íntimo de luchar por el campeonato nacional a fin de año.

Por ahora, Pablo Guede sigue en Alianza Lima, aunque su nombre suena como opción para dirigir a LDU de Quito. Su título en el Apertura 2026 lo respalda, pero su salida aún no está confirmada.