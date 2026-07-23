Futbolista uruguayo de 22 años pierde la vida de manera inesperada en pleno inicio de temporada

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol uruguayo está de luto por la muerte del jugador Bruno Betancor. El delantero de 22 años falleció este jueves por un paro cardiorrespiratorio, según informó el club Deportivo Italiano, club al que representaba el futbolista.

Mundo del fútbol lamenta su muerte

La noticia fue confirmada por su actual club, Deportivo Italiano, a través de sus redes sociales además que fue la institución que militó en la Primera División Amateur de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí nuestro jugador, Bruno Betancor o mejor conocido como "Bola", acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. "Bola" vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano y como dirías vos primo Bola hay que ver. QEPD", fue el comunicado.

Tras conocerse la noticia, el club Atlético Peñarol fue de los primeros en pronunciarse a tráves de otro comunicado y lamentaron el fallecimiento del deportista que en la temporada 2024 defendió al Everton de Chile.

"El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año", indicó

El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año.



Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus... pic.twitter.com/UXCLaVD89R — PEÑAROL (@OficialCAP) July 23, 2026

Betancor defendió al Peñarol en 14 encuentros oficiales, en los que sumó cuatro triunfos, tres empates y siete derrotas. Su debut lo hizo el 25 de marzo de 2023 ante el Liverpool en el Torneo Apertura y se despidió el 16 de diciembre de ese año ante el mismo rival en la final del Campeonato Uruguayo.

Un homenaje que traspasa colores

Otro club que también se manifestó fue el Club Atlético Cerro manifestó "su profundo pesar" por el fallecimiento de Betancor y apuntó que este "supo vestir y defender con compromiso" los colores de esa institución.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y afectos cercanos, a quienes acompañamos en este doloroso momento", apuntó en otro comunicado

El Club Atlético Cerro manifiesta su profundo pesar por el fallecimiento de Bruno Betancor, quien supo vestir y defender con compromiso los colores de nuestra institución.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y afectos cercanos, a quienes... pic.twitter.com/q2fpLtO66u — Club Atlético Cerro (@CACerro_oficial) July 23, 2026

Por su parte, el Centro Atlético Fénix recordó que el futbolista formó parte de sus divisiones formativas y expresó "sus más sinceras condolencias" a los familiares y seres queridos.

El fallecimiento de Bruno Betancor enluta al fútbol uruguayo y deja un profundo pesar entre los clubes que compartieron parte de su trayectoria. Sus goles, compromiso y el recuerdo de quienes lo conocieron permanecerán como parte de su legado, mientras las instituciones deportivas expresaron sus condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento.