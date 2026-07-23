Estadio Nacional será remodelado de cara a los Juegos Panamericanos 2027

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos 2027 ya comenzó, donde el Estadio Nacional será remodelado y otros escenarios deportivos serán modernizados rumbo a la gran competencia internacional.

Plan de modernización

A un año de la inauguración, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció la remodelación integral del Estadio Nacional y un paquete de inversiones superior a los 145 millones de soles para modernizar distintos escenarios deportivos.

La decisión quedó oficializada tras la firma de un convenio de cooperación con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entidad que tendrá a su cargo la formulación y ejecución de los principales proyectos vinculados con la organización de los Juegos.

El Estadio Nacional será uno de los principales escenarios que será renovado para los Juegos Panamericanos 2027. Los trabajos incluirán mejoras en su infraestructura para modernizar uno de los recintos deportivos más importantes del país.

La remodelación contempla cambios en la fachada, tribunas, palcos, servicios higiénicos y señalización interna, con el objetivo de mejorar las condiciones del estadio.

Infraestructura deportiva

Las mejoras también llegarán al Coliseo Eduardo Dibós, la Base Aérea Las Palmas, la Villa Deportiva Regional del Callao y la Escuela de Equitación del Ejército, que serán acondicionados para la competencia.

Además, se proyecta la construcción de un nuevo centro tenístico en la Villa Panamericana de Villa El Salvador, el cual contará con áreas para entrenamientos y torneos. Estas obras forman parte del plan de infraestructura que busca ampliar y fortalecer los espacios deportivos del país.

Como parte del legado deportivo, el proyecto incluirá nuevas áreas para disciplinas como la escalada deportiva y el primer campo de críquet del Perú, instalaciones que ampliarán la infraestructura destinada a futuros eventos.

El estadio Nacional será remodelado para los Juegos Panamericanos 2027.

La gran cita continental

Los XX Juegos Panamericanos y los VIII Juegos Parapanamericanos reunirán a más de 6.900 atletas de 41 países, en una competencia que también servirá como preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La jornada deportiva se iniciará el 21 de julio de 2027, antes de la ceremonia inaugural programada para el 23 de julio, y se extenderá hasta el 8 de agosto. Durante el evento se desarrollarán competencias en más de 40 disciplinas, entre ellas atletismo, natación, fútbol, surf, skateboarding, escalada deportiva y críquet.

La ejecución de estas obras genera expectativa, debido a los retrasos que han afectado a algunos proyectos públicos en los últimos años. El desafío será completar los trabajos dentro del cronograma y asegurar que los escenarios estén operativos para Lima 2027.