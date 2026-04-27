Javier Rabanal había sido internado en una clínica tras oficializarse su salida de Universitario

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La salida de Javier Rabanal de Universitario de Deportes parecía ser solo un capítulo más en la historia reciente del club, marcada por malos resultados y cambios constantes en el banquillo.

Sin embargo, la noticia tomó un giro inesperado cuando se conoció este domingo que el técnico español fue internado de urgencia en una clínica de Lima. El hecho sorprendió tanto a la hinchada como al entorno futbolístico, pues se produjo poco después de confirmarse su destitución el pasado 21 de abril.

Se le bajó las defensas

Durante el programa Modo Fútbol, el periodista Gustavo Peralta fue quien confirmó la información: Rabanal habría sufrido una infección que le bajó las defensas y tuvo que ser atendido en urgencias.

El comunicador explicó que el cuadro médico habría estado directamente relacionado con el estrés acumulado en su etapa al frente de Universitario, con una racha de malos encuentros y, finalmente, con su salida del plantel.

"La pasó mal, complicado. Estuvo en urgencias en la clínica. Tuvo un tema de defensas que se le bajaron en una infección, y tenía que ver con el estrés. Tenía que ver con la 'U', claramente. Estuvo internado.", señaló Peralta.

Pese al duro episodio, el comunicador señaló aclaró que el extécnico fue dado de alta este mismo lunes 27 tras superar el episodio.

"Recién ha sido de alta en las últimas horas. Creo que vio el partido en la clínica. Ya salió de eso al menos" señaló Peralta.

Estrés y presión en la "U"

La situación de Rabanal reflejó el peso que significa dirigir a Universitario. Su ciclo estuvo marcado por derrotas en Liga 1 y Copa Libertadores, lo que generó críticas constantes de la prensa y la hinchada.

La presión por revertir los resultados y la incertidumbre sobre su continuidad habrían contribuido a agravar su estado de salud. El internamiento, por tanto, no solo es un hecho médico, sino también un síntoma del desgaste emocional que implica estar al frente de un club de alta exigencia.

Aunque la administración crema anunció su salida, la desvinculación de Rabanal aún no está cerrada en términos económicos. Su entorno presentó una propuesta de indemnización, pero hasta el momento el club no ha respondido, según informó también Gustavo Peralta.

Esto significa que, formalmente, el técnico sigue vinculado al club crema, lo que impide avanzar en la contratación de un nuevo entrenador. La situación prolonga la crisis institucional y deja al equipo en un limbo en plena competencia.

El internamiento de Javier Rabanal tras su salida de Universitario se convierte en el símbolo de una crisis múltiple: deportiva, institucional y humana. Por un lado, el técnico sufrió un episodio de salud que refleja el peso del estrés en el fútbol profesional. Por otro, su desvinculación económica aún no se resuelve, bloqueando la llegada de un nuevo DT.