Cristal derrotó 5-4 a Alianza Lima en penales y enfrentará a Cusco FC por el 'Perú 2'

Luego de empatar 3-3 en los 90 minutos del partido de vuelta por los 'playoffs' de la Liga 1 2025, Alianza Lima y Sporting Cristal se fueron a la definición por penales en donde el equipo rimense derrotó 5 a 3 a la escuadra blanquiazul.

El encuentro se disputó en el estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. Si bien Martín Távara abrió el marcador desde la vía penal, la escuadrá blanquiazul no se amilanó y Eryc Castillo se lució con un doblete y Paolo Guerrero aumentó la cuota, sin embargo, en el segundo tiempo volvería a aparecer el volante 'celeste' por partida doble y anotar la paridad

Así fue el primer tiempo del encuentro

Al ser local y contar con todos sus hinchas, el cuadro dirgido por Néstor 'Pipo' Gorosito tenía la obligación de hacer respetar su localía. Y sí, los victorianos dominaron varios pasajes del duelo frente a la escuadra 'celeste'.

Sin embargo, los blanquiazules fueron sorprendidos luego de que el árbitro Kevin Ortega marcara penal a favor de Cristal luego que un reamte de Ian Wisdom chocara en la mano de Jesús. Quien se paró frente al balón fue Martín Távara, quien sin mayores complicaciones, marcó el primer tanto del partido batiendo las vallas del golero boliviano Guillermo Viscarra.

Pero, 9 minutos más tarde Eryc Castillo borraría la sonrisa del cuadro que dirige Paulo Autori y desataría la locura en Matute. El impetú del extremo ecuatoriano y su velocidad fueron un peligro para la defensa rival tanto que aparecería nuevamente mano a mano con Diego Enríquez y lo venció marcando así el 2-1.

Cuando parecía que el marcador no se movía y el primer tiempo acabaría con un gol de ventaja para Alianza Lima, apareció Paolo Guerrero tras un contragolpe letal del equipo local.

Cristal salió con todo en el segundo tiempo

Tras el regreso de los vestuarios, el cuadro del Rímac salió en busca del empate desde el arranque se le vio otra cara a Cristal conforme realizaba cambios lo que hizo que el encuentro se tornará parejo, pero era la noche de Távara porque apareció a los 83' y a los 90' para decretar el empate.

Con ello todo se definió por penales. En Alianza Lima anotaron Eryc Castillo, Miguel Trauco, Pablo Lavandeira y Hernán Barcos, pero falló Sergio Peña. Por su parte en Cristal anotaron Martín Távara, Cristian Benavente, Irven Ávila, Nicolás Pasquini y Fernando Pacheco.

Como vemos, de esta manera los dirigidos por Paulo Autuori avanzaron a la siguiente etapa en la que se enfrentarán a Cusco FC para definir al club que será 'Perú 2', en la Copa Libertadores 2026