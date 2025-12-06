Jairo Vélez jugará en Alianza Lima: Futbolista comunicó a UCV que llegó a un acuerdo con los íntimos

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Liga 1 2025 aún no terminó pero ya se están dando bombazos en el mercado de pases de cara a la próxima temporada. Por ejemplo, Alianza Lima viene siendo protagonista del fichaje más mentado de los últimos días tras haber llegado a un acuerdo con la UCV para asegurar el traspaso de Jairo Vélez.

Como se recuerda, días atrás se filtró la información de que el atacante nacido en Ecuador no estaba del todo contento con las condiciones que le había impuesto Universitario para el 2026 a pesar de haber sido clave en la obtención del tricampeonato. Por ello, inició negociaciones con los íntimos las cuales avanzaron a pasos agigantados.

Jairo Vélez será jugador de Alianza Lima

Sabiendo de que Alianza Lima había avanzado negociaciones con Jairo Vélez, la 'U' buscó conversar con el futbolista para asegurar su presencia de cara a la próxima temporada. Sin embargo, el diálogo no llegó a buen puerto ya que la información más reciente indica que el atacante le comunicó a la Universidad César Vallejo que aceptó la propuesta victoriana por lo vestirá de azul y blanco desde el 2026.

Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta quien también señaló que el monto total de la operación es de 250 mil dólares y que la misma se hará oficial el próximo miércoles 10 de diciembre a más tardar.

"Confirmado: Jairo Vélez le comunicó a César Vallejo, vía correo electrónico, que llegó a un acuerdo total con Alianza Lima. Entre el martes y el miércoles, el club trujillano cerrará la venta del pase con la institución blanquiazul. El monto de la operación es de 250 mil dólares (la mitad de los derechos le corresponde al jugador)", indicó.

Jairo Vélez fue tricampeón con Universitario en el 2025.

Es importante precisar que del 100 % del pase de Jairo Vélez, un 50 % le corresponde por derecho a la Universidad César Vallejo, mientras que la otra mitad es de propiedad del mismo jugador. Por ello, ambas partes recibirán un total de 125 mil dólares.

Alianza Lima se mide ante Sporting Cristal

En medio de estas negociaciones, el primer equipo blanquiazul se alista para disputar la vuelta de los play off de la Liga 1 ante Sporting Cristal en Matute. El ganador de esta llave, que está igualada 1-1, se medirá ante Cusco FC en busca de acceder de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

De esta manera, Alianza Lima llegó a un acuerdo con Jairo Vélez para que se convierte en su nuevo jugador a partir del 2026. El propio futbolista le comunicó este hecho a la Universidad César Vallejo por lo que en los próximos días se hará oficial su adiós de Universitario.