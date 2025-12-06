RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Destacadas actuaciones

Tenis peruano brilla en Bolivarianos 2025: Juan Pablo Varillas y Lucciana Pérez se alzaron con medallas de oro

Los tenistas peruanos lograron brillar y subieron a los más alto del podio de los Juegos Bolivarianos 2025 en la justa que se desarrolló en las instalaciones del Lawn Tenis.

Juan Pablo Varillas y Lucciana Pérez se alzaron con medallas de oro en Bolivaria
Juan Pablo Varillas y Lucciana Pérez se alzaron con medallas de oro en Bolivaria (Foto: Composición Exitosa)

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 06/12/2025

El tenis nacional tuvo una jornada digna de aplaudir luego de que dos jóvenes baluartes de este deporte se alzaran en lo más alto del podio de los XX Juegos Bolivarianos 2025 Lima-Ayacucho. Resulta que Juan Pablo Varillas y Lucciana Pérez lograron obtener medallas de oro dejando el nombre del Perú en alto.

Juan Pablo Varillas logra presea dorada

Este sábado 6 de diciembre se definió la gran final de singles de tenis masculino del evento polideportivo en la cancha principal del Club Lawn Tennis de la Exposición, que fue testigo de un brillante duelo entre dos deportistas peruanos: Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino.

El ex Top 60 del mundo sacó a relevo su potencial y derrotó a su compatriota con autoridad 2  a 0 con parciales 6-2 en ambos sets. Desde los primeros raquetazos 'Juanpi' hizo pesar su experiencia ante Huertas del Pino cerrando de gran manera un año alzándose con la medalla de oro mientras que Arklon con la de plata.

Vale recordar que, la tercera raqueta peruana llegóa este tramo de la competición con una destacada actuación debido a que en los cuartos de final derrotó 2-1 al colombiano Juan Gómez. Ya en el proceso de semifinales se logró imponer al chileno Benjamín Torrealba por 2-0.

Mientras que por su parte, Arklon Huertas del Pino alcanzó esta instancia luego de avanzar inicialmente por walkover frente a su rival boliviano Federico Zeballos, después venció al dominicano Peter Bertrán en semifinales, tras una remontada determinante.

La victoria del octavo finalista del Roland Garros 2023 se suscitó un día después de disputar la jornada final de dobles de tenis haciendo dupla con Arklon Huertas del Pino y alcanzar la medalla de plata para el país tras ser derrotados por el binomio colombiano conformado por Juan Sebastián Gómez y Alejandro Arcila.

Lucciana Pérez triunfa con pundonor

Quien también estuvo iluminada fue la tenista Lucciana Pérez quien en la final de singles de tenis femenino se impuso con determinación a su rival venezolana Sofía Cabezas obteniendo de esta manera la medalla de oro para el Perú.

La universitaria de Texas A&M ha mostrado un nivel destacado en las últimas semanas. A esta presea dorada se suma la de ayer viernes que logró ganarla en dupla con  Romina Ccuno derrotando a las colombianas María Pérez y Carlos Lizarazo en tres sets.

Es así como este sábado, el tenis nacional tuvo una jornada soñada en los Juegos Bolivarianos tras la obtención de las medallas de oro de Juan Pablo Varillas y Lucciana Pérez.

