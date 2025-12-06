Alianza Lima: Revelan el verdadero motivo de la ausencia de Piero Cari en el primer equipo ¿Indisciplina?

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Queda pocas horas para que Alianza Lima enfrente nuevamente a Sporting Cristal en lo que será la vuelta de los play off de la Liga 1 para definir a los clasificados a la Copa Libertadores. De momento, el duelo se encuentra igualado 1-1 gracias a los tantos de Martín Távara de penal y de Hernán Barcos sobre los minutos finales.

Revelan los motivos de la ausencia de Piero Cari

El duelo de ida no solo se captó la atención de los hinchas por lo que podría hacer el 'Pirata' en el campo de juego, sino también por la ausencia de Piero Cari dentro de los convocados del primer equipo blanquiazul. El joven jugador había brillado en los últimos encuentros por lo que fue una verdadera sorpresa su exclusión por parte de Néstor Gorosito.

Sin embargo, la decisión del entrenador argentino estaría fundamentada en una razón más que importante. Según el periodista Coki González, la joya aliancista habría incurrido en diversos episodios de indisciplina al presentarse a los entrenamientos en condiciones no aptas para un jugador profesional.

Incluso, el hombre de prensa dio a entender que los hechos se dieron en más de una oportunidad por lo Néstor Gorosito decidió no tomarlo en cuenta para ambos partidos ante Sporting Cristal a pesar de que podría ser clave para el objetivo de llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"En lo de Cari no hay ningún atenuante para salvarlo, nada. Una cosa es presentarse a un entrenamiento no como un profesional, una cosas es como llegas, que perfume te has echado", indicó en el programa de YouTube de Coolbet.

Piero Cari brilló con el primer equipo de Alianza Lima durante el 2025.

Las indisciplinas en Alianza en el 2025

Como se sabe, estos episodios protagonizados por Piero Cari no han sido los únicos a lo largo de la temporada dentro de Matute. Por ejemplo, uno de los últimos hechos extrafutbolísticos fue protagonizado por uno de los principales referentes del plantel como lo es Carlos Zambrano.

El defensor central se dejó ver en un concierto realizado en el Estadio Nacional el pasado 31 de octubre. Pero esto no fue lo más llamativo ya que el exjugador de Boca Juniors estuvo a punto de protagonizar una pelea con otro sujeto por lo que tuvo que ser agarrado por uno de sus acompañantes. Además, el futbolista estuvo acompañado por Kevin Quevedo y Ángelo Campos.

De esta manera, el periodista Coki Gonzáles aseguró que Piero Cari no fue considerado para los encuentros ante Sporting Cristal por estar involucrado en casos de indisciplina.