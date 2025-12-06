¡El más grande de la historia! Lionel Messi es campeón de la MLS con el Inter Miami

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Sigue agigantando su legado. Con 38 años, Lionel Messi conquistó los Estados Unidos, al proclamarse campeón por primera vez de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami, club que también se estrena como nuevo mandamás del fútbol estadounidense.

En una espectacular final llevada a cabo esta tarde en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, 'Las Garzas' vencieron por 3 a 1 al Vancouver Whitecaps FC, quien tuvo al peruano-japonés Kenji Cabrera desde los 82 minutos del compromiso y pese a los esfuerzos mostrados, no pudo ayudar a revertir el marcador.

¡Dale campeón!

El partido único comenzó rápidamente en ventaja para el cuadro que dirige el exinternacional argentino Javier Mascherano, puesto que, a los 8 minutos, el colombiano Édier Ocampo convirtió en contra para la tristeza de los hinchas de su club e inicio de la ilusión de su rival de turno.

Ya en el segundo tiempo, el canadiense Ali Ahmed empató el marcador al minuto 60 de juego, dándole vida a los Whitecaps para también lograr la gloria por primera vez en su historia en tierras norteamericanas; no obstante, la alegría duró tan solo 11 minutos porque el argentino Rodrigo De Paul adelantó al Inter Miami.

El Vancouver fue con todo para empatar el duelo, Kenji Cabrera y Thomas Müller intentaban llegar al arco rival; sin embargo, ya en tiempo extra, Lionel Messi puso un magistral pase a Tadeo Allende para que marque el tercero y así digan: "misión cumplida". Fin del partido, la alegría no se hizo esperar, el argentino guio a su equipo a su primer título de liga, previo al mundial que se disputará entre junio y julio próximo en México, Canadá y Estados Unidos.

ES NUESTRA!! 2025 MLS CUP CHAMPIONSSSS 🏆#CAMPEONES pic.twitter.com/YM121V6ksO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 6, 2025

¿Cómo va el palmarés del más ganador de la historia?

El rosarino no se cansa de campeonar. Hoy, 6 de diciembre, llegó a los 48 títulos individuales en su exitosa e incomparable carrera. Superando a los brasileños Dani Alves (43) y Marquinhos (39) en el podio. Otras estrellas como Sergio Busquets (este fue su último partido como profesional) y Cristiano Ronaldo, han logrado nada más y nada menos que 36 preseas cada uno.

A continuación, todos los títulos como profesional de Lionel Messi:

La Liga: 10 títulos

Supercopa de España: 8 títulos

Copa del Rey: 7 títulos

Champions League: 4 títulos

Supercopa UEFA: 3 títulos

Mundial de Clubes: 3 títulos

Ligue 1: 2 títulos

Copa América: 2 títulos

Mundial: 1 título

Finalissima: 1 título

Oro Olímpico: 1 título

Mundial Sub-20: 1 título

Trophée des Champions: 1 título

Leagues Cup: 1 título

MLS Supporters Shield: 1 título

Conferencia Este MLS: 1 título

MLS: 1 título

A partir de ahora, el "nuevo objetivo" del argentino será ponerse a punto para llegar de la mejor manera al Mundial 2026, puesto que, si bien es cierto no ha confirmado su participación, todo indica que sí acompañará a su selección a conquistar el tetracampeonato del trofeo más importante a nivel de fútbol.

Lionel Messi grita nuevamente "campeón", no se sabe si será el último, lo que sí es verdad es que la historia dirá que cumplió el "sueño americano".