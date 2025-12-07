No va más: Alianza Lima anuncia la salida del DT Néstor Gorosito y su comando técnico

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Decisión tomada. Este domingo, Alianza Lima anunció la salida oficial del DT argentino Néstor Gorosito y su comando técnico tras la derrota blanquiazul contra Sporting Cristal en Matute y su clasificación a la Copa Libertadores 2026 como Perú 4.

Alianza Lima dice adiós a Néstor Gorosito

Luego del cotejo jugado el sábado 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva, donde el cuadro blanquiazul cayó 5-4 por penales, el club dio a conocer el fin del contrato de 'Pipo' de cara a la próxima temporada de la Liga1 y Copa Libertadores.

La delegación victoriana aseguró que se aplicará la cláusula de salida establecida en el contrato de ambas partes, por lo que Gorosito queda desafectado como DT íntimo.

"Nuestra institución ha decidido dar por concluido el vínculo contractual con el profesor Néstor Gorosito y su comando técnico. Para ello, el Club hará efectiva la cláusula de salida estipulada para esta decisión", señalan.

Comunicado oficial de Alianza Lima anunciando fin de contrato con Néstor Gorosito.

La desvinculación definitiva con Gorosito se da dos meses después de que Alianza Lima le haya renovado el contrato en octubre pasado. Sin embargo, el club agradeció "su aporte durante este período con nosotros" y le deseo éxitos en sus próximos proyectos deportivos.

Además, el cuadro blanquiazul informó que el nuevo comando técnico que liderará al equipo de cara a la Liga 1 y Copa Libertadores será anunciado en pocos días.

"En los próximos días, la institución anunciará al nuevo comando técnico que tomará las riendas del equipo para afrontar la temporada 2026". finalizaron.

El año de Gorosito en Alianza Lima

El exfutbolista y entrenador argentino de 61 años asumió el mando del equipo blanquiazul a inicios del 2025 con la misión de llevarlos lejos en la Copa Libertadores y pelear el título.

Con su gestión, logró la clasificación de Alianza Lima a la fase de grupos de la Libertadores como Perú 4. Pero, tras quedar tercero en su serie, pasó a la Copa Sudamericana, donde disputó dos llaves y terminó eliminado en octavos de final a manos de la U. de Chile.

En el torneo local, los íntimos se quedaron a un punto de pelear el Apertura y, en el Clausura, quedaron fuera de competencia con varias fechas de anticipación.

Más recientemente, fueron eliminados por Sporting Cristal en los penales, por lo que volverán a disputar la Copa Libertadores como Perú 4.

Por ello, tras esta última derrota, Alianza Lima anunció el fin del contrato de Gorosito y su comando técnico.