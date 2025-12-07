Lando Norris se consagró en la Fórmula 1: Tercer lugar en Abu Dhabi le bastó para destronar a Max Verstappen

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Hay cambio de mando en la Fórmula 1, con el vibrante desenlace que tuvo el campeonato de la temporada 2025 y que acabó con el primer título para Lando Norris. El piloto británico de McLaren acabó tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi y eso le alcanzó para ser campeón, pese a que Max Verstappen se llevó la carrera.

Norris cuidó bien su ventaja

La clasificación del último sábado dejó al neerlandés con la pole position, teniendo detrás al australiano Norris y al australiano Oscar Piastri, todos con chance de título. En la largada 'Super Max' cuidó bien su primer lugar, mientras que los del equipo naranja no tomaron riesgos y defendieron sus posiciones.

Sin embargo, el oceánico logró superar a su compañero, aunque esto de momento no hacía peligrar su campeonato, porque los puntos le alcanzaban para ser campeón. La única amenaza que tenía era Charles Leclerc de Ferrari, que llegó a estar en zona de DRS y de rebasarlo, le haría perder el primer lugar de la tabla.

Norris llegó a tener un momento controvertido cuando adelantó en la vuelta 23 a Yuki Tsonada al límite del trazado, lo que conllevó a una investigación, aunque sin penalidad para el inglés. Los giros se acababan y el podio no se movía y las esperanzas para Verstappen del pentacampeonato se diluían.

La estrategia de Red Bull le permitió al neerlandés quedar con una amplia ventaja sobre Piastri, sin embargo, ganar la carrera no le bastaba. Al cruzar por la línea de meta con la bandera a cuadros, confirmó su victoria, pero segundos después Norris hacía lo mismo y por dos puntos, le arrebató el Mundial de Pilotos.

McLaren vuelve a lo más alto

Tuvieron que pasar 18 años para que la escudería británico vuelva a tener a un piloto campeón, tras el que obtuvo Lewis Hamilton en 2008. Es el decimotercer título para el equipo naranja y el 10 de Constructores, confirmado carreras atrás.

Por su parte, Norris con 26 años, se convierte en el decimoprimer de su nacionalidad en alzarse, uniéndose al heptacampeón Hamilton, Jackie Stewart, James Hunt y Damon Hill, entre otros. Cabe resaltar que la temporada 2026 comenzará el 8 de marzo con el GP de Australia.

