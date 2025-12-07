Sergio Peña se dirigió a hinchas de Alianza Lima tras penal errado: "El error fue fallar, no atreverse a patearlo"

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El playoff entre Alianza Lima y Sporting Cristal dejó como vencedor al cuadro celeste en los tiros desde los 11 metros, donde Sergio Peña tuvo protagonismo, al errar el único penal de los blanquiazules. Tras esta eliminación, el mediocentro 'íntimos' se disculpó en redes con los hinchas por una temporada con altibajos.

Peña pidió perdón a la hinchada

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el mediocentro victoriano se dirigió al público aliancista, reconociendo su yerro en la tanda ante los 'cerveceros'. Indica que desde que llegó al club a los 10 años ha tenido el compromiso de defender los colores y su objetivo es salir campeón.

"Pido disculpas por el penal fallado ayer, pido disculpas si en algún partido no rendí como mucho o todos se lo esperaban, nunca hice nada con mala intención y como repito, amo a Alianza, siempre fue mi casa y lo será. Vine con un propósito y no me iré sin cumplirlo porque es mi sueño", señala Peña en su publicación.

Historia de Sergio Peña en su cuenta de Instagram.

Destacó que a pesar de que falló su disparo, tomó la decisión de ser el primero en abrir la serie, algo que muchos jugadores a veces evitan. Expresó su respeto por el resto de sus compañeros y por los hinchas del Comando Sur, que los han apoyado a lo largo de la temporada 2025.

"El error de ayer fue fallar el penal, pero no el atreverse a patearlo y eso es algo de lo que nunca me arrepentiré, porque lo hice con la intención de hacerlo y al finan nunca me voy a reprochar el no atreverme. Respeto al club, a mis compañeros y a cada uno de los hinchas que están con nosotros a muerte", manifestó.

Los números de Peña tras su vuelta a Alianza Lima

Tras dejar el Paok de Grecia a mitad de temporada, el mediocampista de 30 años pegó la vuelta, teniendo su debut en la Copa Sudamericana ante Gremio, dando una asistencia en ese encuentro. Llegó a completar 18 partidos, con dos anotaciones y cuatro pases de gol.

Con una historia en su cuenta de Instagram, Sergio Peña se dirigió a los hinchas de Alianza Lima disculpándose por errar su penal ante Sporting Cristal. El mediocentro admitió el error, aunque resaltó que se atrevió a ser el primer jugador de su equipo en abrir la tanda.