Kevin Quevedo fue elogiado por DT de la Católica tras fichaje por Alianza: "Bajo de peso, cambio grasa por músculo"

Kevin Quevedo se convertirá en nuevo jugador de Alianza Lima luego de llegar a un acuerdo con la Universidad Católica de Ecuador. En ese sentido, su aún entrenador, Jorge Celico, lo llenó de elogios antes de emprender su regreso a Perú.

Cómo se sabe, con la partida de Kevin Serna, la directiva blanquiazul buscó por varios días volver a fichar al hábil delantero nacional que ya estuvo en las filas del club victoriano, pero que en el 2019 no terminó de la mejor manera.

El entrenador, que también conoce el futbol peruano, conversó extensamente con el programa 'Mano a mano' de YouTube donde confirmó que Kevin Quevedo ya fue fichado por Alianza Lima. El técnico señaló que ambos ya conversaron y que hasta le regaló una camiseta como gesto de despedida.

Respecto a su rendimiento en el balompié ecuatoriano, Célico señaló que jugar a otro ritmo le ha venido de la mejor manera a Kevin Quevedo por lo que será un gran aporte para Alejandro Restrepo.

Asimismo, el estratega dejó en claro que al atacante nacional bajó de peso y aumentó su masa muscular con la firme convicción de aumentar su rendimiento en el campo de juego.

"Él tiene una madurez importante desde su profesionalismo, acá llegaba temprano, se metía en el gimnasio, bien profesional y bien cuidado también porque estuvo con su familia, se comportó de primera. Cuando lo traje a Católica me cuestionaron algunos por algunas notas que hay internet que no hablan bien de él, de su juventud, pero les dije a los dirigentes de Católica que es excepcional. A mí no me faltó una sola vez, nunca me paso mala cara y nunca dejó de entrenar. Estoy feliz con él, hoy nos despedimos y me da mucha tristeza porque lo quiero, le deseo lo mejor a él y a Alianza", añadió.