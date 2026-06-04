Emergencia en Lurín: Incendio de grandes proporciones consume fábrica en zona industrial del distrito

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de grandes proporciones se viene registrando en una fábrica localizada en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur, en el distrito de Lurín, según información de COEN-INDECI. Al menos 10 unidades de bomberos han acudido hasta dicho lugar con la finalidad de atender la emergencia.

Nuevo siniestro se registra en Lurín

La mañana de este jueves, 4 de junio, se viene registrando un voraz incendio en una fábrica ubicada en Lurín, De acuerdo a lo señalado por e Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú el fuego inició al promediar las 6:48 a.m. y se han derivado al menos una decena de unidades de emergencia.

Además, el COEN-INDECI ha señalado que el siniestro es de código 3 y según las imágenes difundidas en medios y redes sociales se puede observar una enorme columna de humo negro y vecinos reportan explosiones.

Trascendió que se trataría de una fábrica de insumos químicos conocida en la zona industrial de la jurisdicción limeña. Las distintas arterias de ingreso a esta zona fueron acordonadas por personal de Serenazgo de Lurín.

Hay que mencionar que, efectivos de la Policía Nacional del Perú también se han apersonado hasta la emergencia y mantienen alejados a aquellos ciudadanos que diariamente acuden hasta dicho punto para trabajar.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas o afectadas a consecuencia del incendio. Los hombres de rojo continúan trabajando para tratar de confinar el fuego.

#LOÚLTIMO: 🚨 Emergencia en Lurín: Un incendio registrado en una planta de producción, a la altura del kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur, moviliza a 12 unidades de los bomberos. Una gran columna de humo es visible desde varios kilómetros y vecinos reportan explosiones.... pic.twitter.com/PQkXeKPWkq — Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 4, 2026

Ministerio de Salud movilizó unidades SAMU

Por su parte, el Ministerio de Salud refirió en sus canales oficiales que, mediante el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) se movilizó "de inmediato" tres ambulancias para brindar atención a las personas que puedan resultar afectadas.

De igual forma, agrega que otra unidad se encuentra preparada para poder garantizar una respuesta inmediata en caso sea requerida. También, afirma que establecimientos de salud del distrito se encuentran "en alerta" ante la eventual llegada de heridos.

🔴 AHORA | Ante el reporte de un incendio en una fábrica en el distrito de Lurín, el Minsa, a través del SAMU, movilizó de inmediato tres ambulancias para brindar atención médica a los afectados.



🚑 Otra unidad de SAMU se encuentra preparada para garantizar una respuesta... pic.twitter.com/TY93xPVKc5 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 4, 2026

Sedapal brinda apoyo

Mediante sus canales oficiales, Sedapal se pronunció para sostener que activó de inmediato sus protocolos de atención de emergencias y dispuso recursos necesarios para brindar apoyo oportuno debido a que la zona del siniestro no cuenta con redes de agua administradas por ellos.

"La empresa coordinó con el Cuerpo Geneal de Bomberos Voluntarios del Perú el despliegue de un camión cisterna, a fin de contribuir al abastecimiento continuo de agua y respaldar las labores de control del siniestro", se lee en su publicación.

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