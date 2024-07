Kevin Quevedo y la vez que dejó Universitario de Deportes por Alianza Lima

Kevin Quevedo ha sido presentado como el nuevo refuerzo de Alianza Lima. Sin embargo, dicha situación trajo al presente la vez en que el futbolista jugó en Universitario de Deportes, pero terminó dejando al club 'crema' para pasarse al eterno rival.

Los inicios de Kevin Quevedo en el fútbol estuvieron marcados por anécdotas en el club 'crema'. No obstante, decidió marcharse y fichar por el equipo que el considera es el "de sus amores".

Según archivos pasados, el delantero peruano llegó en 2015 a Universitario de Deportes, jugando inicialmente en el torneo de reservas y debutando posteriormente en el primer equipo, pero, a pesar de ello, su salida ya estaba definida por el mismo.

Y es que de acuerdo a los tweets que, en aquel momento, compartió en la plataforma de X, antes Twitter, Quevedo mencionó estar muy agradecido por el esfuerzo de la directiva 'crema'; sin embargo, aseguró que su salida no tenía nada que ver con ellos.

"Quedo muy agradecido por el esfuerzo de la directiva actual por querer que me quedé, pero mi partida no es responsabilidad de ellos", escribió en su cuenta oficial.

Esto debido a que la decisión de su partida ya había sido tomada con varios meses de anticipación, luego de darse cuenta que el comando técnico no lo tomaba mucho en cuenta para los partidos.

"La decisión la tomé hace varios meses cuando vi que el CT y la directiva anterior no me tenían en cuenta. Yo solamente quiero jugar y he priorizado eso", sentenció en aquel momento.