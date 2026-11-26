26/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cienciano ya tiene conductor para la temporada 2027. El club cusqueño anunció en sus redes sociales la contratación del argentino Claudio "Pampa" Biaggio, quien asume tras la salida de Horacio Melgarejo y su cuerpo técnico. Esto se confirmó la noche del miércoles 25 de noviembre.

Un técnico que conoce la Liga 1

Biaggio viene de dirigir a Comerciantes Unidos, equipo con el que cumplió el objetivo de mantenerlo en Primera División. Esa experiencia pesó en la elección del club.

Su primer paso por el Perú fue en 2024, en ADT, donde asumió con cuatro fechas por jugar en el Clausura. Dirigió cuatro partidos, con dos victorias, un empate y una derrota, y el equipo clasificó a un torneo internacional.

En Comerciantes Unidos tuvo una primera etapa de agosto de 2025 a mayo de 2026, con 28 partidos: 11 triunfos, nueve empates y ocho derrotas. Se fue por motivos personales y volvió en octubre de 2026. Sumó una victoria y cuatro empates, y alejó al equipo de la zona de peligro.

Fuera del país dirigió a San Lorenzo y Chacarita Juniors, en Argentina, y a Sud América, en Uruguay. En Bolivia pasó por Always Ready, The Strongest y Nacional de Potosí.

¿Cuál es su comando técnico?

Antonio Mur será asistente técnico. Tiene más de 30 años de trayectoria en clubes de varios países y es la mano derecha de Biaggio. Agustín Moreno, preparador físico, conoce el fútbol de altura en el Perú por su paso por Chankas CYC y Comerciantes Unidos. Roberto Galant, preparador de arqueros, tendrá su primera experiencia en el fútbol peruano, tras trabajar en Bolivia y Ecuador

Los objetivos y un antecedente

Biaggio tendrá un presupuesto mayor y un club con más historia que sus equipos anteriores. Deberá pelear por el campeonato nacional y superar la fase previa de la Sudamericana, que será ante Sporting Cristal, Cusco FC o Deportivo Garcilaso.

Con este fichaje, Cienciano apuesta por un técnico que ya conoce la competencia local y los desafíos de la altura. Ahora debe demostrar que puede pasar de evitar el descenso a pelear por títulos.