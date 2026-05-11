Liga 3: Jugador de histórico club denuncia abandono y falta de apoyo médico tras sufrir lesión

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La informalidad en el fútbol peruano vuelve a quedar expuesta. En pleno mes de mayo, mientras la atención se centra en los torneos de primera división, un caso en la Liga 3 ha generado indignación: un jugador denunció públicamente haber sido abandonado por su club tras sufrir una lesión en los entrenamientos, quedando sin respaldo médico ni contractual.

Se trata de Fabriccio Butrón, defensor central de 28 años, quien hasta hace pocos días militaba en el histórico Juan Aurich de Chiclayo, conocido como el "Ciclón del Norte".

El futbolista, a través de sus redes, relató que el pasado 30 de abril, durante una práctica, un compañero lo golpeó accidentalmente en el pómulo izquierdo, provocándole una fractura. La situación se agravó porque el club no contaba con un médico en plantilla, por lo que el propio jugador tuvo que buscar atención particular para recibir diagnóstico y tratamiento

La denuncia de Fabriccio

Butrón reveló que, tras la lesión, fue coaccionado para firmar su desvinculación del club. Según su versión, el club señalaba que su lesión tardaría meses en sanar, premisa que el jugador objetó en el video, siendo que no había examen médico que indicara ello, además de tratarse de una lesión común que logra superarse entre 30 días o menos.

Por tales motivos, según advirtió, la dirigencia buscó la forma de separarlo del club para no cumplir con sus obligaciones médicas y fichar a otro jugador como reemplazo, obligándolo a firmar como única forma de poder cobrar viáticos pendientes y obtener su carta libre para fichar por otro equipo en el futuro.

El defensor lamentó la falta de empatía y profesionalismo, señalando que quedó desprotegido en un momento crítico de su carrera

A pesar del maltrato, Butrón aseguró que no guarda rencor hacia la institución, pues le tiene cariño por los años que vistió su camiseta. Sin embargo, no descarta iniciar acciones legales contra las personas involucradas directamente en el caso. En redes sociales, recibió mensajes de apoyo de hinchas de Juan Aurich, quienes agradecieron su compromiso y esfuerzo con el club.

El silencio del club

Hasta el cierre de la nota, Juan Aurich no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia. Se espera que la Agremiación de Futbolistas intervenga para garantizar los derechos de los jugadores y evitar que casos como este se repitan en el fútbol peruano.

Cabe recordar que Butrón llegó a Juan Aurich como parte de la campaña en la Liga 3, torneo donde el club chiclayano busca recuperar protagonismo tras años de ausencia en la élite. Su experiencia como defensor central lo convirtió en pieza clave, pero la lesión truncó su continuidad y dejó en evidencia la precariedad de las condiciones en divisiones menores.

El caso de Fabriccio Butrón refleja la fragilidad del sistema futbolístico en categorías inferiores, donde los jugadores quedan expuestos a la informalidad y al abandono. La denuncia no solo pone en entredicho la gestión de Juan Aurich, sino que expone la necesidad de profesionalizar la Liga 3 y garantizar que ningún futbolista vuelva a enfrentar una situación similar.