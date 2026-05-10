Barcelona vs. Real Madrid: Mbappé reacciona desde su hogar al 2-0 en contra tras el primer tiempo

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El primer tiempo del Clásico en el Camp Nou fue un golpe duro para el Real Madrid. El Barcelona se adelantó rápidamente 2-0, con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres, que desataron la euforia en las tribunas.

Rashford abrió el marcador con un tiro libre impecable apenas a los ocho minutos, mientras que Torres amplió la ventaja al 17' tras una jugada colectiva que dejó sin reacción a la defensa merengue.

El dominio culé fue claro: presión alta, control de la posesión y un despliegue ofensivo que puso contra las cuerdas al equipo blanco. El Madrid intentó responder con algunas llegadas aisladas, pero no logró concretar y se fue al descanso con un marcador adverso.

¡GO-LA-ZO de Rashford que abrió el marcador para Barcelona en El Clásico! 🔥 pic.twitter.com/ArIbCPYMgq — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) May 10, 2026

Mbappé sigue el partido desde casa

La gran ausencia del encuentro fue Kylian Mbappé, quien no fue convocado debido a una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. El francés arrastra molestias desde hace dos semanas y, aunque intentó entrenar con el grupo, no se sintió en condiciones de disputar el clásico.

Mbappé, consciente de la importancia del duelo, decidió seguirlo desde su hogar. Su ausencia no pasó desapercibida, pues los hinchas esperaban verlo en el campo como referente en un partido que podía definir la temporada.

El mensaje de Mbappé

A través de una story en Instagram, Mbappé compartió una imagen del partido en su televisor con el marcador 2-0 y escribió: "Hala Madrid 🤍". El gesto, sencillo pero cargado de simbolismo, buscó enviar ánimos a sus compañeros y a la afición en un momento crítico.

Aunque lesionado, el francés se mantuvo conectado emocionalmente con el equipo y reafirma su rol como líder, incluso fuera del campo.

Mbappé siguió encuentro desde su casa.

Escenario complicado para el Real Madrid

El Madrid intentó reaccionar en el segundo tiempo y llegó a descontar con un gol de Jude Bellingham, pero la jugada fue anulada por posición adelantada, aumentando la frustración del equipo y de los hinchas. El conjunto dirigido por Arbeloa enfrentó un panorama difícil: necesitaba remontar dos goles ante un Barcelona que llega con récord perfecto en casa.

Sin embargo, el encuentro terminó llevándoselo barcelona, sin oportunidad de responder y volver el marcador. La ausencia de Mbappé, sumada a las polémicas internas recientes, hizo que el desafío sea aún mayor. El francés, desde casa, se convirtió en protagonista indirecto del Clásico, recordando que su presencia era vital para el Madrid en los momentos decisivos.

El Clásico no solo se juega en el campo, también en las emociones. La reacción de Mbappé desde casa añade dramatismo a un partido donde el Barcelona acaricia el título y el Real Madrid lucha contra la adversidad. Su mensaje de apoyo, aunque simbólico, mantiene viva la expectativa de los hinchas merengues, que esperan su regreso para los próximos duelos.