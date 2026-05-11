Brendan Fraser confirma el REGRESO de popular saga de películas con TODO el elenco original

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El actor Brendan Fraser, confirmó el regreso de la popular saga de La Momia, a través de su cuarta entrega. Este retorno volverá a traer al aventurero Rick O'Connell después de casi dos décadas, buscando recuperar el espíritu clásico de la saga que cautivó a millones de fanáticos.

El reencuentro esperado de los protagonistas originales

Según Variety, esta nueva entrega contará con el regreso confirmado de Rachel Weisz en su icónico papel de Evelyn Carnahan. Esta incorporación resulta fundamental para la trama, ya que la actriz estuvo ausente en la tercera parte, permitiendo que la banda original se reúna totalmente.

La producción también contará con el actor John Hannah como el divertido Jonathan, asegurando la química que definió a la trilogía inicial. El objetivo principal del ambicioso proyecto es alejarse del tono de terror del reciente reinicio y volver a las locaciones clásicas de Egipto.

La actriz Rachel Weisz decidió volver al proyecto tras leer un guion que honra el crecimiento de los personajes a través del tiempo. Este factor es clave para los seguidores, quienes consideran que su ausencia afectó el rendimiento comercial de la última entrega estrenada en cines.

Una nueva visión bajo la dirección de Radio Silence

La dirección de esta esperada secuela estará a cargo de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, reconocidos por revitalizar grandes franquicias de terror. El estudio Universal Pictures apuesta por estos cineastas para garantizar una estética cinematográfica moderna sin perder la nostalgia que exigen.

La fecha tentativa para el estreno mundial se ha fijado oficialmente para el 15 de octubre del año 2027 en salas comerciales. Actualmente, Brendan Fraser se encuentra en un proceso de preparación física intensa para afrontar las exigencias técnicas que requiere volver a interpretar acción.

Este proyecto llega en el mejor momento profesional para Brendan Fraser, quien recientemente ganó el codiciado Premio Oscar por su gran actuación. Su éxito en cintas dramáticas recientes ha permitido que los grandes estudios confíen nuevamente en su capacidad para liderar éxitos mundiales.

El equipo de producción planea utilizar efectos prácticos y locaciones reales para mantener la fidelidad visual con respecto a las películas de antaño. Esta decisión busca evitar el exceso de efectos digitales y ofrecer una experiencia auténtica para los espectadores de todas las edades.

La noticia ha generado un impacto masivo en redes sociales, donde los seguidores celebran que Brendan Fraser confirme La Momia 4. El compromiso del actor y el regreso de todo el elenco original prometen que la cuarta película de la saga sea exitosa.