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Polémica legal

Dua Lipa demanda a reconocida marca de televisores por usar su imagen: Pide 15 millones de dólares

La cantante británica acusa a marca surcoreana de utilizar su imagen sin autorización en una campaña publicitaria, lo que ha derivado en una millonaria demanda por derechos de imagen.

Marca surcoreana usó imagen de la artista para vender televisores.
Marca surcoreana usó imagen de la artista para vender televisores. (Composición Exitosa)

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 10/05/2026

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La estrella del pop internacional Dua Lipa sorprendió al mundo del espectáculo al presentar una demanda contra una reconocida marca de televisores, reclamando una indemnización de 15 millones de dólares. El caso ha generado gran repercusión en la industria musical y tecnológica, pues puso en debate el uso de la imagen de artistas en campañas publicitarias sin consentimiento.

La compañía en cuestión es Samsung, multinacional surcoreana líder en tecnología, que habría utilizado la imagen de Dua Lipa en una campaña promocional de sus televisores sin contar con autorización previa. Según la denuncia, la artista considera que se vulneraron sus derechos de imagen y que la acción constituye un aprovechamiento indebido de su popularidad.

La cantante británica sostiene que empresa usó su imagen para beneficiar venta de sus televisores.
La cantante británica sostiene que empresa usó su imagen para beneficiar venta de sus televisores.

Los argumentos de la demanda

El equipo legal de Dua Lipa sostiene que la campaña generó un impacto comercial significativo para la marca, asociando su figura a un producto sin contrato ni acuerdo. La cantante enfatiza que su imagen es parte esencial de su identidad artística y que cualquier uso no autorizado afecta tanto su reputación como su valor de mercado.

La demanda exige una compensación de 15 millones de dólares, cifra que refleja no solo el daño económico, sino también el perjuicio moral y profesional que la artista asegura haber sufrido.

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El caso ha despertado comentarios en redes sociales y medios especializados. Algunos seguidores apoyan la postura de la cantante, señalando que las marcas deben respetar la propiedad intelectual y la imagen de los artistas. Otros, en cambio, consideran que podría tratarse de un malentendido contractual.

Samsung, por su parte, aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la demanda, lo que mantiene la expectativa en torno a cómo responderá la multinacional ante la acusación.

Imagen
Captura de la demanda

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Una polémica más en la lista

No es la primera vez que Dua Lipa enfrenta disputas legales relacionadas con su música o su imagen. En años anteriores, la artista ya había sido objeto de demandas por supuestos plagios en algunos de sus éxitos, aunque en varios casos logró resolverlos a su favor. Este nuevo episodio refuerza la idea de que las figuras del pop global deben proteger constantemente su marca personal frente a usos indebidos.

La demanda abre un nuevo capítulo en la relación entre artistas y grandes corporaciones. Más allá de la cifra millonaria, el caso pone sobre la mesa la importancia de respetar los derechos de imagen y la necesidad de establecer acuerdos claros en la era digital.

El desenlace podría marcar un precedente en la industria del entretenimiento y la publicidad, recordando que la imagen de una estrella no es un recurso libre de uso, sino un activo protegido por la ley.

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