Destacado futbolista de la Premier League es apartado de su club por sostener supuesta conversación con una menor de edad

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un gran escándalo se ha suscitado en Inglaterra. Un destacado futbolista de la Premier League quedó en el centro de la polémica luego de que fue apartado temporalmente de su club por haber sostenido supuestamente una conversación con una menor de edad.

¿Quién es el futbolista que fue apartado de un club de Inglaterra?

Esta acusación grave es en contra de Álex Jiménez, lateral español, jugador del Bournemouth y canterano del Real Madrid, quien viene siendo señalado por aparentemente haber dialogado con una adolescente de tan solo 15 años, quien ha sido la que dio a conocer los chats con él, razón por la cual ya acarrean consecuencias para este.

Tras revelarse los hechos, el cuadro inglés recurrió a sus redes sociales oficiales para informar, el último viernes 8 de mayo, su decisión de apartar al jugador de 21 años, quien había conseguido asentarse como titular habitual.Con ello, no disputará el cotejo programado para este sábado ante Fulham.

Club statement: Álex Jiménez — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 8, 2026

"El Bournemouth está al corriente de unas publicaciones que circulan en redes sociales y que involucran al lateral derecho Álex Jiménez. El club entiende la gravedad del asunto y lo está investigando. Como resultado, Álex no será incluido en la convocatoria del partido de este sábado contra el Fulham y el club no hará más comentarios al respecto por el momento", indicó el conjunto inglés.

Filtración de supuesta conversación en redes sociales

La delicada situación se ha visto expuesta tras haberse filtrado unas supuestas conversaciones del lateral derecho en una red social con una chica que le avisa que tiene 15 años. En esas conversaciones él dice que quiere quedarse con ella y frases como: "Nunca he estado con una chica de 15 años".

Además, Jiménez habría expresado lo siguiente: "Espero que todo vaya bien. No volveremos a hablar hasta dentro de un tiempo". Posteriormente, concluyó: "Fue un error hablar contigo, No quiero problemas".

Images of Bournemouth's Rightback, Alex jimenez, supposedly messaging a 15yr old are currently doing the rounds...😳 pic.twitter.com/oQ9ToULLjS — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) May 8, 2026

La llegada de Álex Jiménez al Bournemouth

Hay que mencionar que el jugador español fue formado en el club Real Madrid y salió de este en el verano de 2024 para sumarse a las filas del AC Milán, primero en forma de cesión y luego ejerciendo la opción de compra por 5 millones euros.

En ese sentido, tras consolidarse en el conjunto 'rossoneri' , Álex Jiménez saltó, un año después, al cuadro inglés Bournemouth, en el que ha disputado un total de 31 partidos en los que ha anotado un gol.

Gran repercusión en redes sociales generó la filtración de supuestas conversaciones del futbolista español del Bournemouth, Álex Jiménez, habría sostenido con una menor de 15 años. Como sanción, el cuadro inglés decidió apartarlo del plantel temporalmente.