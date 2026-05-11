Universitario: Fue jugador y entrenador y ahora podría volver a la 'U' como director deportivo

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La derrota ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores ocasionó que la directiva acelere la búsqueda de un nuevo entrador a pesar del interinato de Jorge Araujo. El mal momento en el Torneo Apertura y a nivel internacional también ocasionó la salida de Álvaro Barco quien todo hace indicar que ya tendría reemplazo.

Exjugador y DT de la 'U' volverá como director deportivo

En la última edición del programa de YouTube 'Fútbol Satélite', los conductores tocaron el tema de Héctor Cúper y su casi cerrada negociación para convertirse en el nuevo estratega merengue. El experimentado director técnico cuenta con un recorrido en el fútbol de primer nivel, aunque en los últimos años no ha dirigido a ningún club.

En esa misma línea, sus conductores señalaron que Universitario también tendría avanzadas las negociaciones para tomar el lugar dejado por Álvaro Barco y que por estos días había sido ocupado de manera interina por Antonio García Pye.

Según precisaron, José Guillermo del Solar podría convertirse en nuevo director deportivo de la U. Como se recuerda, el popular 'Chemo' es el actual entrenador de la Universidad César Vallejo de Trujillo, pero su hinchaje por el club merengue sería clave para concretar su vuelta a pesar de que cierto sector del aficionado aún no lo rechaza.

Es importante precisar que Del Solar se ganó la antipatía de una importante grupo de hinchas de Universitario luego de aceptar la dirección técnica de Sporting Cristal en el 2025. Muchos de los que lo consideraban ídolo dejaron de hacerlo e incluso fue borrado de una bandera donde compartía lugar con José Luis Carranza y Lolo Fernández.

¿Cuándo llegaría Héctor Cúper?

De acuerdo a las recientes informaciones, solo faltaría la firma para finiquitar la incorporación de Héctor Cúper como el nuevo estratega merengue. Exitosa Deportes pudo conocer que el argentino llegaría a Lima entre el miércoles y jueves para luego ser presentado oficialmente en conferencia de prensa.

"Héctor Cúper es el nuevo entrenador de Universitario. Se espera que martes o miércoles arriba a Lima para firmar contrato y asumir en el cargo", indicó el periodista César Luis Merlo, quien es experto en transferencias de jugadores y entrenadores.

En resumen, José Guillermo de Solar, más conocido como 'Chemo', podría pegar la vuelta a Universitario en el cargo de director deportivo. Así lo dieron a conocer en la última edición del programa 'Fútbol Satélite'.