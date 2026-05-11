Partidos de hoy, lunes 11 de mayo del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este lunes 11 de mayo habrá mucho fútbol para ver en todo el mundo por lo que aquí te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. En el Torneo Apertura, Universitario visita nuevamente el Callao para enfrentar a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau, mientras que en Inglaterra, el Tottenham se juega la permanencia en la Premier League enfrentándose al Leed United.

Para acercarse a la punta del Apertura

Los cremas vuelven a la acción en el torneo local luego de lo que fue la dura derrota en la Copa Libertadores ante Coquimbo Unido en condición de visita. Esta caída generó que la directiva apura la búsqueda de un entrenador que reemplace a Javier Rabanal a pesar del interinato de Jorge Araujo.

Universitario busca volver a la senda del triunfo tras caer en la Copa Libertadores

Según las últimas informaciones, Héctor Cúper tiene todos los boletos para convertirse en el nuevo estratega de Universitario hasta final de temporada. El experimentado director técnico cuenta con un amplio recorrido en el mundo del fútbol e incluso entrenó a figuras de la talla de Ronaldo Nazario.

Volviendo al duelo con Sport Boys, los merengues presentarán al mejor equipo posible ya que necesitan volver a sumar de a tres pensando en el acumulado. Y al frente tendrán un rival que también quiere darle una alegría a la gente que vuelve a tener un partido en el Callao ante los rivales más tradicionales.

En Inglaterra, el Tottenham se juega la vida y la permanencia en la Premier League frente al Leed United en Londres. Al lado de toda su gente, los dirigidos por Roberto De Zerbi quieren salir de ese incómodo lugar en la tabla de posiciones ya que se encuentran a solo un punto del descenso a falta de solo dos jornadas.

Tottenham quiere alejarse del descenso y quedarse en la Premier League.

Partidos de hoy: lunes 11 de mayo

Liga 1 - Perú

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético | 1:00 p. m. | L1 Max, L1 Play

Sport Boys vs. Universitario | 8:30 p.m. | L1 Max, L1 Play

Premier League - Inglaterra

Tottenham vs. Leeds United | 2:00 p. m. | Disney+, ESPN

LaLiga - España

Rayo Vallecano vs. Girona | 2:00 p. m. | Disney+, ESPN 3

Serie A - Italia

Napoli vs. Bologna | 1:45 p. m. | Disney+, ESPN 2

De esta manera, este lunes 11 de mayo habrá mucho fútbol en diferentes partes del mundo por lo que te traemos la guía completa de los partidos de hoy. Universitario visita el Callao para enfrentarse ante Sport Boys pensando en seguir peleando por los primeros lugares del Torneo Apertura.