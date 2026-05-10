Barcelona vence 2-0 al Real Madrid en el clásico y se corona campeón de LaLiga

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El clásico de España volvió a ser decisivo y esta vez coronó al FC Barcelona como campeón de LaLiga 2025/26. Ante un Camp Nou repleto, el equipo de Hansi Flick venció 2-0 al Real Madrid y aseguró matemáticamente el título, sumando su estrella número 29 en la historia del torneo.

Primer tiempo: goles que definieron el título

El partido arrancó con intensidad, pero fue el Barcelona quien golpeó primero. Al minuto 8, Marcus Rashford ejecutó un tiro libre impecable que se coló en la escuadra de Courtois.

Apenas diez minutos después, Ferran Torres amplió la ventaja tras una asistencia de taco de Dani Olmo, dejando al Madrid contra las cuerdas. El dominio culé se reflejó en la posesión y en el ambiente del estadio, donde los "oles" comenzaron a escucharse antes del descanso.

🔥🇪🇸 EL TACAZO DE DANI OLMO PARA EL GOL DE FERRÁN TORRES.



BARÇA GANA 2-0 EL CLÁSICO EN 18 MINUTOS. ‼️ pic.twitter.com/UARYqt9s5n https://t.co/5GivTaw2I8 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 10, 2026

Segundo tiempo: resistencia y frustración

El Real Madrid intentó reaccionar en la segunda mitad. Jude Bellingham llegó a marcar un gol que fue anulado por fuera de juego, aumentando la frustración merengue.

Vinícius y Tchouaméni tuvieron ocasiones, pero la falta de puntería y la solidez defensiva del Barça impidieron el descuento. El partido se tornó más físico, con varias tarjetas amarillas para ambos equipos, reflejo de la tensión en el campo.

EL DESCONCIERTO DEL REAL MADRID DE ARBELOA: Jude Bellingham anotó ante Barcelona, pero fue anulado por offside en una jugada en que cinco futbolistas del Merengue quedaron fuera de juego. pic.twitter.com/LN10nigrh1 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026

Barcelona campeón

Con esta victoria, el Barcelona se proclamó campeón a tres jornadas del final, logrando su bicampeonato consecutivo y consolidando el proyecto de Flick. El equipo culé suma 30 victorias en la temporada, con un récord casi perfecto en casa. La celebración fue inmediata: jugadores mantearon al técnico y la afición explotó en cánticos de gloria.

Tras levantar el trofeo, Hansi Flick no dudó en pronunciar alguna palabras de agradecimiento tanto a los hinchas del equipo catalán como como a sus propios jugadores, a quienes expresó sentirte "muy orgulloso" de ellos.

"Nunca olvidaré este día. Quiero agradecer a mi staff, al presidente, a Rafa Yuste, a todos en la junta, también a Deco; a todos los que nos apoyan, a mi equipo y a mí... Es increíble, pero al final, lo más importante es que estoy orgulloso de tener un equipo así, así que gracias por todos, por pelear cada día, sean 90 minutos o mas, realmente aprecio eso, es como una familia", expresó.

🏆⚽️ ¡ESPECTACULAR MOMENTO! Barcelona levantó el trofeo de #LaLiga y gritó campeón.pic.twitter.com/dkJbUE8M7e — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 10, 2026

Real Madrid en crisis

El Madrid, dirigido por Álvaro Arbeloa, atraviesa una temporada marcada por lesiones y polémicas internas. La derrota en el Clásico no solo significó perder el título, sino también profundizar la crisis deportiva y anímica. La ausencia de Mbappé por lesión y las tensiones en el vestuario fueron factores que pesaron en el rendimiento del equipo.

El Clásico fue más que un partido: fue la coronación de un Barcelona que supo aprovechar su regularidad y la crisis de su rival. La victoria por 2-0 ante el Real Madrid no solo aseguró el título, sino que lo hizo con un golpe simbólico frente al eterno adversario. El Camp Nou celebró una noche histórica, mientras el Madrid se enfrenta a un futuro de cambios drásticos tras otra temporada en blanco.