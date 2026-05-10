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Universitario de Deportes busca ASEGURAR el título de tetracampeón con este posible fichaje

El equipo de 'Lolo' esperaría la llegada de un director técnico de élite mundial para recuperar el liderato en la Liga 1 y avanzar en la Copa Libertadores. El club crema busca orden disciplinario ante la irregularidad mostrada.

El club busca mantener el título con este posible fichaje.
El club busca mantener el título con este posible fichaje. (Composición Exitosa)

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 10/05/2026

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El club histórico Universitario de Deportes decidió dar un golpe de autoridad cerrando el posible fichaje de un nuevo entrenador con experiencia en Europa. Tras semanas de resultados negativos que alejaron al equipo de la cima, la dirigencia concretaría el arribo de un líder capaz de gestionar un vestuario con altas pretensiones.

Crisis de resultados y bajo rendimiento en el Monumental

El presente futbolístico del cuadro merengue atraviesa una etapa crítica debido a la falta de solidez defensiva y escasa eficacia goleadora. La irregularidad de jugadores clave provocó que el equipo perdiera puntos vitales, generando preocupación en la administración ante la falta de respuestas tácticas efectivas en el campo.

Según el periodista César Luis Merlo, la dirigencia crema priorizó la contratación de un perfil con carácter fuerte y recorrido internacional para revertir la tendencia. La falta de una idea de juego clara desgastó la confianza del grupo, exponiendo falencias ante rivales directos en la lucha por el título.

La urgencia por recuperar la memoria futbolística llevó a la institución a buscar un estratega que imponga una disciplina rigurosa para maximizar el rendimiento profesional. El desgaste físico y la falta de variantes estratégicas fueron determinantes en la caída del nivel, necesitando un cambio de timón inmediato este 2026.

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Héctor Cúper asume el reto de devolver la gloria a Universitario

Héctor Cúper sería el elegido para liderar el proyecto deportivo tras su paso por el fútbol europeo y diversas selecciones nacionales como Siria. El técnico argentino, finalista de Champions con Valencia, llegará a Lima para firmar un contrato que lo vincule con el club crema, aportando su vasta jerarquía.

El arribo del estratega representa una de las contrataciones más importantes del balompié nacional por su trayectoria en clubes de primer nivel mundial. Su filosofía basada en el orden táctico encaja con la necesidad de competir en la Copa Libertadores y pelear el título nacional frente a sus rivales.

La llegada del técnico genera expectativa en la hinchada que sueña con ver a su equipo protagonista en los torneos internacionales más importantes. Con un currículum que incluye al Inter de Milán, el entrenador tendrá la misión de ganar y asentar las bases de un equipo sólido y ganador.

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Universitario tendrá un nuevo DT para asegurar el camino hacia la victoria definitiva en este campeonato tan reñido para los cremas. La administración confía en que la experiencia de Héctor Cúper será el motor principal para que Universitario de Deportes recupere su sitial. Este cambio busca garantizar que Universitario tenga un nuevo DT con capacidad para afrontar la presión del entorno deportivo.

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