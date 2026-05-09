En la última: Alianza Lima empató 1-1 ante Sporting Cristal con golazo de Esteban Pavez

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima rescató un empate 1-1 frente a Sporting Cristal en el duelo más destacado de la fecha 14 del Torneo Apertura. Los celestes se habían adelantado en el marcador, pero luego Esteban Pavez decretó la igualdad final con un verdadero golazo.

Lleno de emociones

Con el arranque del encuentro, los celestes dejaron en claro la postura que tomarían al quedarse en su propio arco y entregarle el control de la pelota al local. Sin embargo, los íntimos no tuvieron la precisión necesaria para hacer daño al arco defendido por Enríquez.

Pese a ello, Alianza Lima contó con varias oportunidades para abrir el marcador, como los remates de Eryc Castillo y Fernando Gaibor que pasaron cerquita. Además, la amarilla recibida a Mateo Antoni le cortó la trepada a los íntimos por izquierda, además de la poca claridad que tenían con Pavez y Vélez en la generación de juego.

Por su parte, Sporting Cristal aprovechaba bien la fricción y el ritmo con el que cuenta por su participación en la Copa Libertadores para cortar los intentos de ataque del elenco victoriano.

Llegaron los goles

Debido a la amarilla de Antoni, Pablo Guede se vio obligado a hacer una variante mandando a la cancha a Cristian Carbajal para ubicarse como lateral izquierdo. Pero los dirigidos por Zé Ricardo salieron con otra postura al campo de juego de Matute adelantando líneas y complicando la zona defensiva de los blanquiazules.

Es tan fácil hacerle gol a los cagones, que te das el lujo de meterle uno de taco.

Golazo de Gustavo Cazonatti. pic.twitter.com/ppqzRVfB9x — LÁRGATE RAFFO (@01Deyvisc) May 10, 2026

Por suerte para Alianza Lima, Alejandro Duarte intervino de la mejor manera en cada una de las veces que se acercaron a su portería. Y debido a la inoperancia en ataque de su equipo, Pablo Guede ordenó el ingreso de Paolo Guerrero y Federico Girotti para jugar con doble punta.

Sin embargo, el plan no salió de la mejor manera ya que fue la visita que pegó y abrió el marcador gracias al tanto de Gustavo Cazonatti. El brasileño apareció como nueve y aprovechó el desborde a pura velocidad de Maxloren Castro por la banda izquierda.

Pero a pesar de las dificultades, los victorianos lograron el empate agónico en los pies de Esteban Pavez quien convirtió un verdadero golazo desde fuera del área. El chileno le pegó con mucha violencia haciendo imposible la resistencia de Enríquez.

De esta manera, Alianza Lima y Sporting Cristal empataron 1-1 en Matute por la fecha 14 del Torneo Apertura. Cazonatti anotó en la visita y Pavez decretó la igualdad con un golazo.