CONMEBOL tomará medidas legales ante agencias que ofrecen entradas falsas para la final de la Libertadores

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) emitió una advertencia oficial a los aficionados tras detectar que diversas agencias de turismo ofrecen paquetes de viaje con entradas para las finales de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla y la Copa Libertadores 2026 en Montevideo sin contar con la debida autorización.

Canales oficiales de comercialización y advertencia

La entidad deportiva informó que el expendio de localidades para ambas definiciones continentales se gestiona de manera exclusiva en los portales sudamericana.eleventickets.com y libertadores.eleventickets.com. La organización remarcó que cualquier boleto comercializado fuera de dichos sitios carece de garantía institucional y no permitirá el acceso a los recintos deportivos correspondientes.

Respecto a los paquetes turísticos que incluyen hospedaje, traslado y entradas de hospitalidad para los encuentros definitorios, la confederación puntualizó que la empresa Absolut Sport es la única operadora con autorización oficial. El organismo desautorizó las promociones difundidas por agencias no vinculadas al convenio y solicitó a los espectadores verificar los canales de compra antes de realizar transacciones financieras.

Ante el reporte de irregularidades y ofertas engañosas en el mercado informal, la institución reiteró que aplicará las medidas correctivas e informativas necesarias para resguardar los derechos de los simpatizantes. La medida busca evitar estafas electrónicas y garantizar que los espectadores adquieran entradas legítimas para las finales de los torneos sudamericanos.

La organización emitió comunicado.

Cierre de la primera etapa de venta para la final de la Copa Sudamericana 2026

En el ámbito operativo, el organismo dio por concluida la primera fase de venta de boletos para el partido único de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, programado para el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Esta etapa inicial estuvo dirigida exclusivamente al público colombiano residente en dicho país.

El proceso de compra en la plataforma virtual registró una alta demanda que agotó el cupo de localidades puestas a disposición en breves minutos tras su apertura. Diversos usuarios reportaron inconvenientes e inconformidad con el sistema de fila virtual al momento de intentar acceder a la adquisición de los tickets asignados para esta primera fase.

Tras finalizar el lote inicial para residentes locales, la entidad programó el inicio de la venta general de entradas para el viernes 30 de octubre, abarcando las categorías 1 y 2 para el público internacional y local. La organización confirmará en las próximas horas el horario oficial estipulado para el desarrollo del compromiso definitorio en territorio colombiano.

En ese sentido, CONMEBOL instó a los aficionados a utilizar únicamente los sitios web certificados para la compra de boletos y evitar la adquisición de paquetes en agencias de viajes no autorizadas para las finales de sus torneos de clubes.