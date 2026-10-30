Caso Karolay Saldarriaga: dictan nueve meses de prisión preventiva contra investigado por presunta tentativa de feminicidio

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Jesús Alejandro Vilela, de 30 años, investigado por la presunta tentativa de feminicidio de su expareja, la modelo e influencer piurana Karolay Saldarriaga. La decisión se adoptó luego de que el juzgado declarara fundado el requerimiento presentado por el Ministerio Público.

Dictan 9 meses de prisión preventiva a agresor

La medida dispone el inmediato traslado e internamiento del investigado en el establecimiento penitenciario de Río Seco, en Piura, mientras se desarrollan las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y determinar su eventual responsabilidad penal.

De acuerdo con la información proporcionada, también se consideraron los antecedentes del investigado, quien registraría nueve procesos previos relacionados con presuntos hechos de violencia contra la mujer e intervenciones policiales.

Mientras Vilela afronta el proceso bajo prisión preventiva, Karolay Saldarriaga continúa internada en el hospital Santa Rosa debido a la gravedad de sus lesiones. Su estado de salud ha sido descrito como extremadamente delicado y permanece bajo estricta observación médica.

Karolay Saldarriaga permanece en estado delicado

La influencer presenta lesiones de consideración, entre ellas fractura de nariz, fractura de mandíbula, edema cerebral y hemorragia cerebral. Estas afectaciones mantienen en alerta a sus familiares, mientras el personal médico continúa supervisando su evolución.

El abogado Hugo Niño, quien representa a la familia de la víctima, señaló que se continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades que determine la investigación.

En los próximos días se prevé recoger las declaraciones pendientes de familiares, vecinos y testigos. Asimismo, se espera contar con información de los efectivos policiales que intervinieron en el caso, como parte de las actuaciones que permitirán reconstruir las circunstancias de la presunta agresión.

Las declaraciones del investigado

Jesús Vilela Jiménez, investigado por la presunta tentativa de feminicidio contra la influencer Karolay Saldarriaga, pidió "una oportunidad" durante la audiencia judicial. En su intervención, aseguró que no es una mala persona y que siempre ha buscado ayudar a los demás.

"Yo lo único que le pido a Dios, de todo corazón, que me de una oportunidad más para poder reivindicarme con lo que he hecho. Como he manifestado en todo momento, yo no soy una mala persona", manifestó.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Jesús Vilela Jiménez, investigado por la presunta tentativa de feminicidio contra la influencer Karolay Saldarriaga, pidió «una oportunidad» durante la audiencia judicial. En su intervención, aseguró que no es una mala persona y que siempre ha buscado ayudar a los demás. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 30, 2026

También sostuvo que tiene aspiraciones y que busca ayudar a otras personas. Además, afirmó que compartía sus planes con Karolay y que buscaba cambios para la relación.

"Yo no soy una persona sin aspiraciones en la vida. Yo no soy una persona que solamente se preocupa por sí mismo. Yo siempre quiero ayudar a las personas, así sea con un granito de arena, siempre yo intento ser mejor persona...Yo le comento todos mis planes a Karolay, todos, ella ha estado incluida conmigo. Yo le decía, como ya había manifestado, 'oye, si no vamos a hacer esto otro lado', solamente por salir de Piura, por conocer más el mundo, por ser una pareja más feliz, por salir de lo cotidiano", indicó.

Finalmente, reiteró su pedido: "Y yo solamente le pido una oportunidad a la vida, le pido una oportunidad a Dios, le pido una oportunidad a usted, le pido una oportunidad a todo el universo, que me de la posibilidad de poder reivindicarme con esto".

La prisión preventiva permitirá que el investigado afronte esta etapa del proceso recluido mientras avanzan las diligencias. La prioridad inmediata continúa siendo la evolución médica de Karolay Saldarriaga y el esclarecimiento de los hechos, respetando la presunción de inocencia y el curso de la investigación judicial.